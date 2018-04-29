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BBC Türkçe

Ölümcül kanser teşhisi konan Nobel Barış Ödülü sahibi Çinli aktivist Liu Xiaobo serbest bırakıldı

Çin'de demokrasi ve insan hakları savunucusu Nobel Barış Ödülü sahibi Liu Xiaobo ölümcül karaciğer kanseri teşhisi konmasının ardından tutulduğu cezaevinden salıverildi.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'de demokrasi ve insan hakları savunucusu Liu Xiaobo, ölümcül karaciğer kanseri teşhisi konmasının ardından tutulduğu cezaevinden salıverildi. Liu Xiaobo, 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış ancak cezaevinde olduğu için ödül töreninde boş bir sandalye ile temsil edilmişti.

Avukatı Mo Shaoping, müvekkilinin Çin'in kuzeyindeki Liaoning bölgesindeki bir hastanede tedavi altında alındığını açıkladı.

61 yaşındaki şair Liu'ye kanser teşhisi 23 Mayıs'ta konmuştu.

Liu'nun eşi Liu Xia ise hiçbir suçlama getirilmeksizin aynı tarihten bu yana ev hapsinde tutuluyor. Çinli yetkililer ev hapsine açıklama getirmiyor.

Liu Xiaobo 2009 yılında "hükümeti yıkmaya teşvik" suçundan mahkum olup hapse atılmıştı.

1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki gösterilerine öncülük eden Liu, Çin'de çok partili demokrasiye geçilmesini ve insan haklarına saygı gösterilmesini istiyordu. 11 yıllık cezasını tamamlamasına ise daha 3 yıl vardı.

Nobel Komitesi Liu Xiaobo'yu Çin'deki insan hakları mücadelesinde "en sembol isim" olarak tanımlamıştı.

Çin hükümeti ise Liu'ya ödül verdiği için komiteye tepki göstermişti.

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