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Kültür-Sanat

Ölümcül İçgüdü 10 dalda Cesar adayı

Ölümcül İçgüdü, 27 Şubat’ta Paris’te sahiplerini bulacak olan Cesar Ödülleri’nde 10 dalda birden aday.

09 Şubat 2009 02:00

Ölümcül İçgüdü, 27 Şubat’ta Paris’te sahiplerini bulacak olan Cesar Ödülleri’nde 10 dalda birden adaylık elde ederek rekor kırdı.

Yüksek voltajlı gangster filmi Ölümcül İçgüdü 1 (L’Instinct De Mort / Public Enemy Number One), Oscar ödüllerinin Fransa’daki eşdeğeri olarak kabûl edilen ve 27 Şubat’ta Paris’te sahiplerini bulacak olan Cesar Ödülleri’nde 10 dalda birden adaylık elde ederek bir rekora imza attı.

Fransa’da 2008’in en yüksek hasılat yapan üçüncü filmi olan ve ünlü Fransız gangster Mesrine’in gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Ölümcül İçgüdü’nün (L’Instinct De Mort / Public Enemy Number One) adaylık kazandığı kategoriler arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen (Jean-François Richet) ve En İyi Erkek Oyuncu (Vincent Cassel) adaylığı da yer alıyor.

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