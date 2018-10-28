'Ölüm yolundaki kazada hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada polis memuru Yunus Emre Gökkaya ile eşi Merve Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik toprağa verildi.

​Kaza, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Dalca Köyü mevkiinde meydana geldi. İzmit\'ten Kandıra\'ya giden Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık yönetimindeki 54 D 6290 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yol kenarındaki su kanalının arkasındaki yeşil alana savruldu. Kazada, polis memuru Yunus Emre Gökkaya, eşi Merve Gökkaya, ağabeyi Murat Atilla Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik öldü.

Cenazeler, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak Kandıra Merkez Şefik Camii\'ne getirildi. Öğle namazının ardından 5 kişi için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından polis memurunun cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Polis memuru, eşi ve kayınvalidesi Kandıra Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Polis memuru Yunus Emre Gökkaya\'nın annesi Nafize Gökkaya ve ağabeyi Murat Atilla Gökkaya\'nın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere Gümüşhane\'ye gönderildi.

Cenaze namazında polis memuru ve eşinin yakınları ile polisler büyük üzüntü yaşadı. Kazada yaralanan polis memurunun oğlu 1 yaşındaki Hamza Ali Gökkaya ile diğer araçtaki Tezcan Çıbık ile Fahriye Çıbık ile ismi öğrenilemeyen 1 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



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