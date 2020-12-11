Ölüm yıldönümünde Adile Naşit'in heykeli dikildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katıldığı törenle, Hababam Sınıfı'nın "Hafize Ana"sı, Aile Şerefi'nin "Emine Anne"si gibi rolleriyle herkesin gönlünde yer eden usta sanatçı Adile Naşit'in heykelinin açılışı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye’si, Buca'nın İnönü Mahallesi'ndeki Adile Naşit Parkı'nı baştan sona yeniledi. Yenilenen parka adını taşıdığı sanatçının bir de heykeli dikildi. Parkın açılışı ise Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit’in ölüm yıldönümünde gerçekleştirildi.