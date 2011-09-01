'Ölüm vadisi' böyle imara açılmış!

T24 - 1999 depreminde yerle bir olan Yalova'daki Hacı Mehmet Ovası'nın tekrar imara açılması için yapılan pazarlıkların görüntüsü yayımlandı.



1999 depreminde yerle bir olan ve adı ölüm vadisi olarak alınılan Yalova’daki Hacı Mehmet Ovası’nın tekrar imara açıldığı ve yapılacak binalar için kat artışına onay verildiğinin iddia edildiği CD’lerde işlerin kimlere yaptırılacağına yönelik pazarlık bölümü deşifre edildi.



Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal’ın adının da karıştığı yolsuzluk iddiaları, belediye çalışanları, müteahhitler ve firma çalışanları arasında geçen telefon konuşmaları Yalova’da yayın yapan Yalova Atakent Gazetesi ve haber portalıwww.atakentgazetesi.com isimli internet sitesi tarafından yayınlandı. Söz konusu habere göre, iddiaların yer aldığı konuşmalar Yalova Belediyesi’nde İmar Müdürü’nün odasında geçiyor. Görüntülerde bir belediye üst düzey görevlisi, müteahhit ve bir belediye çalışanı arasında geçen sohbetin yer aldığı iddia edildi.



'Meclis'de herkesin gönlünü hoş tutmak koay değil'



Söz konusu üçlü sohbette işlemlerin nasıl yapılacağı onayların belediye meclisinden nasıl çıkarılacağına yönelik iddialar yer alıyor. İmar Müdürü, müteahhit ve belediye çalışanı arasında geçtiği öne sürülen konuşmalara göre, İmar Müdürü’nün "Yetkim var. Mevzuatı biliyorum. Her şeyi biliyorum. Planlama desen her şey var. Gayrimenkul yatırım uzmanı olarak hemen lisans alabiliyorum. Bankalara sonra öbür firmalara?değer tespitlerini yapabiliyorum?" dediği iddia ediliyor. İmar Müdürü’nün "Bu meclis aritmetiğinde kolay mı herkesin gönlünü hoş tutmak? Bu hafta ben Ankara’ya gidiyorum. Ayarla bir gün beraber gidelim. Alper’e gidelim (Modül Planlama:1/25.000 binlik Yalova Planını yapan firma). Gidelim konuşalım" dediği iddia edilen haberde, konuşmada yer alan müteahhidin, ismi Alper olarak yer alan kişinin kendilerinden yapılan işlemle ilgili belge isteyip istemeyeceği sorusuna İmar Müdürü’nün "Yav sen karıştırma. Benim adamım o. Sen karışma orda ben konuşayım Alper. Fatura bedeli 400 bin lira. KDV hariç 60-70 bin lira yapar. Faturasının şeyini veririz, adama. Geri kalanını da alırsın adamlardan. Direk kimseye yamamadan.'



Konuşmanın şu şekilde devam ediyor:



Gitmişken Ertan’ı da (Zemin Etüd Firması) çağıralım. Gel Ertan bu işi kaça yapıyorsun. Ama ona da ekleyelim. Niye eklemeyelim ki. Geçir gitsin. 50 mi, 150 deriz Özgür’ler zaten sorun değil?Ertan bunu mu takip edecek. Birde sen şöyle diyeceksin ben de söylerim; ‘her şey Yalova’da yapılacak. Harita işi Yalova’da, Jeoloji Yalova’da’, adamlar Ertan’ın orda olduğunu ne bilecek. Adamların kanına girerim ben. Planı biz yapıyoruz, bu adam yapacak diyeceğiz. Kimse bir şey diyemez. Biz şunu yapacağız, burada yapılacak inşaatlarda sanki taşeronmuş gibi... ben zaten onları kanalize ettim. İşlerini takip ettim. Onlarda bu yüzden mecliste evet dediler" dediği öne sürülüyor.





