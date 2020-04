Ölüm tehditleri aldığını açıklayan CHP'li Özkoç: Kim koruyacak bizi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisine yönelik ölüm tehditlerinin arttığını ve başvurmak için güvenebileceği bir kurum olmadığına dikkat çekerek, "Bu ülkenin eski Genelkurmay Başkanı doğruyu konuşuyor diye hakkında dava açılıyor. Kim koruyacak bizi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tank palet fabrikasının bedelsiz devriyle ilgili iddiaları gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u hedef alan açıklamalarının ardından, Özkoç; ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu.

"Kendisine muhalefet eden herkesi aşağılıyor"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, her gün tehdit aldığını açıklayan Özkoç, şunları dile getirdi: "Ölüm tehditlerinin yanı sıra bulunduğum otelde çöp kovamdaki kağıtlara kadar alındığını görüyorum. Cumhurbaşkanı’nın ‘Bu adam şizofren, aslında hapsetmek lazım, tımarhaneye göndermek lazım’ açıklamasından sonra tehditler daha da arttı.



Hemen hemen her gün, özellikle şu 10 gün içerisinde daha yoğun bir şekilde tehditler alıyorum. Her türlü ayrıştırıcı dili kullanıyor. Kendisine muhalefet eden herkesi aşağılıyor. O bunları söylerken hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü herkes korkuyor. Peki korkarak nereye varacağız?"

"İnsanlar tahammülün sonuna geldiler"

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı alanını "tarafsız bir şekilde değil, kendisinin serbest alanı olarak kullandığını" kaydeden Özkoç, "Böyle bir şey yok. Bir ülkede özgürlük, demokrasi varsa tehditlere boyun eğerek yaşanmaz. Gördüğüm şudur ki: Artık insanlar tahammülün sonuna geldiler. İnsanlar artık kendilerini yakmaya başladılar. Ailece intihar ediyorlar. 100 binlerce genç, işsizlik içerisinde kıvranıyor. Biz susarak mı yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Kime başvuracağım, kim koruyacak bizi?"

CHP’li Özkoç, kendisine yönelik tehditlerin artması nedeniyle başvurmak için güvenebileceği bir kurum olmadığına da dikkat çekerek, "Kime başvuracağım? Yaşadığım bu güzel ülkede insanlar herkese, her şeye şüpheyle bakıyor. Bu ülkenin eski Genelkurmay Başkanı doğruyu konuşuyor diye hakkında dava açılıyor. Kim koruyacak bizi?" diye konuştu.