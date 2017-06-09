Ölüm tehdidinde bulunan eski kocaya takılan elektronik kelepçenin sinyali kesilince operasyon başladı...

Eski koca M.'ye, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle elektronik kelepçe takıldı. Kelepçeden sinyal kesilmesinin ertesi günü, İzmir’e gelen M., eski eşinin adresini öğrenmek üzere yakınlarının evine gittiği sırada polis tarafından yakalandı. Karısının peşine düşmek için şarjın bitmesini beklediği ve yeniden şarj etmeyerek kelepçeyi çıkardığı anlaşıldı. İki çocuk annesi A.'nın hayatı kurtuldu.

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberi şöyle:

2016’nın son aylarıydı.



A., iki çocuğuyla İzmir’de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nin kapısını çaldı. Genç kadın uzun zamandır boşanmak istiyor, ancak kocası M. “Seni öldürürüm” diyordu.



Hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gören kadın, dayanamamış ve çocuklarını da alarak polise sığınmıştı. A.’dan risk formu doldurması istendi. Doldurulan formu inceleyen görevli o an “henüz işlenmemiş bir kadın cinayetine” baktığını anlamıştı. “Can güvenliği yüksek risk altında” kategorisindeydi, A. evine dönemezdi. Kolluk amiri “barınma tedbiri” dedi. A., ve çocukları barınma evlerinden birine yerleştirildi. Ancak bunun yeterli olmayacağına ve pilot uygulama kapsamında değerlendirilmesine karar verildi. Yani adres gizliliği kararı...

600 metreden fazla yaklaşamaz

A., çocukları ile güvenli bir eve yerleştirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bilgilendirildi. Bu arada çifti boşayan aile mahkemesi şiddet uygulayan koca M.’ye elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Bundan böyle karısının 600 metre yakınına adım bile atamazdı.

Merkezi Ankara’da bulunan izleme merkezi sinyal takibine başladı. Ancak tüm bunlar M.’yi durduramadı. Karar uygulanmaya başladıktan yaklaşık bir hafta sonra kelepçenin sinyali kesildi.

Denetimli serbestlik izleme merkezinden uyarı, derhal İzmir’e bildirildi: “A.’nın can güvenliği risk altında”ydı.

İzmir Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği alarma geçti. Ekipler, gizli bir adreste yaşamaya başlayan genç kadının evinin çevresinde ve yakınlarının adreslerinde geniş önlem alarak beklemeye başladı.

Kelepçeden sinyal kesilmesinin ertesi günü, İzmir’e gelen M., eski eşinin adresini öğrenmek üzere yakınlarının evine gittiği sırada yakalandı. Karısının peşine düşmek için şarjın bitmesini beklediği ve yeniden şarj etmeyerek kelepçeyi çıkardığı anlaşıldı. M.’ye karar ihlalinden işlem yapılırken, ilgili Aile Mahkemesince 6284 sayılı Kanun gereği 3 gün zorlama hapsine hükmedildi. Cezaevi çıkışında elektronik kelepçe şarj edilerek tekrar takıldı.