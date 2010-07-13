T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÖLÜM TARİHİ İÇİNE DOĞDU BAYBURT (A.A)

13 Temmuz 2010 23:20

-ÖLÜM TARİHİ İÇİNE DOĞDU BAYBURT (A.A) - 13.07.2010 - Bayburt'un Demirözü ilçesinde, 8 yıl önce ölen eşinin mezarıyla birlikte kendine de mezar yaptıran ve taşına ölüm yılı olarak 2010 yazdıran Osman Aydın, geçen ay hayatını kaybetti. Aydın, 50 yılı aşkın süre aynı yastığı baş koyduğu eşinin yanındaki mezara defnedildi. İlçenin Yakup Abdal köyünde oturan Osman Aydın, 2002'de hayatını kaybeden eşi Hüsniye Aydın için köy mezarlığında yaptırdığı mezarın yanına kendisi için de mezar kazdırdı.  Kendisi için yaptırdığı mezar taşına ölüm yılı olarak 2010 yazdırınca haber konusu olan Aydın, o tarihte kendisiyle röportaj yapan gazetecilere mezar taşındaki tarihle ilgili, 'o an öyle hissettiğini, ancak ne zaman öleceğini Allah'ın bileceğini' söylemişti.  Çocuğu olmayan Osman Aydın, yalnız yaşadığı evinde 27 Haziranda rahatsızlandı, 30 Haziran akşamı 81 yaşında hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24