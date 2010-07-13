-ÖLÜM TARİHİ İÇİNE DOĞDU BAYBURT (A.A) - 13.07.2010 - Bayburt'un Demirözü ilçesinde, 8 yıl önce ölen eşinin mezarıyla birlikte kendine de mezar yaptıran ve taşına ölüm yılı olarak 2010 yazdıran Osman Aydın, geçen ay hayatını kaybetti. Aydın, 50 yılı aşkın süre aynı yastığı baş koyduğu eşinin yanındaki mezara defnedildi. İlçenin Yakup Abdal köyünde oturan Osman Aydın, 2002'de hayatını kaybeden eşi Hüsniye Aydın için köy mezarlığında yaptırdığı mezarın yanına kendisi için de mezar kazdırdı. Kendisi için yaptırdığı mezar taşına ölüm yılı olarak 2010 yazdırınca haber konusu olan Aydın, o tarihte kendisiyle röportaj yapan gazetecilere mezar taşındaki tarihle ilgili, 'o an öyle hissettiğini, ancak ne zaman öleceğini Allah'ın bileceğini' söylemişti. Çocuğu olmayan Osman Aydın, yalnız yaşadığı evinde 27 Haziranda rahatsızlandı, 30 Haziran akşamı 81 yaşında hayatını kaybetti.