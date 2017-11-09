T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ölüm saatinde, çocuklara 'Canım Atatürk' kitabı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 1881 Derneği üyeleri, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde dikkat çeken bir etkinliği hayata geçiriyor

09 Kasım 2017 19:49

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 1881 Derneği üyeleri, Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde dikkat çeken bir etkinliği hayata geçiriyor. Otizimli Kemal Bolduk ve Erkan Kızıldağ\'ın resimlerini yaptığı \'Canım Atatürk\' ismi verilen kitaptan 1881 tane bastıran dernek, bunları da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm saati olan 09.05\'te çocuklara dağıtacak.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü etkinliklerinde İzmir\'deki 1881 Derneği, çocuklara onun ölüm saati olan 09.05\'te kitap dağıtacak. Üyelerden gelen teklif üzerine hazırlıklarına başlanan kitabın ismini otizmli Kemal Bolduk koydu. Kitaptaki Atatürk resimlerini de yine otizmli olan Erken Kızıldağ, çizdi. Koordinatörlüğünü Feruz Bozaslan\'ın yaptığı kitapta Atatürk\'ü çocukların dilinden anlatıldı ve Atatürk\'ün doğum tarihi olan 1881 tane bastırıldı. Kitap, Karşıyaka Çarşı\'da çocuklara dağıtılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHADerneğiAtatürkOtizimli Kemal BoldukErkan KızıldağUluGazi Mustafa Kemal AtatürkKemal BoldukKitaptaki AtatürkErken KızıldağKoordinatörlüğünü Feruz BozaslanKitap KarşıyakaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24