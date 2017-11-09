Ölüm saatinde, çocuklara 'Canım Atatürk' kitabı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 1881 Derneği üyeleri, Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde dikkat çeken bir etkinliği hayata geçiriyor. Otizimli Kemal Bolduk ve Erkan Kızıldağ\'ın resimlerini yaptığı \'Canım Atatürk\' ismi verilen kitaptan 1881 tane bastıran dernek, bunları da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm saati olan 09.05\'te çocuklara dağıtacak.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü etkinliklerinde İzmir\'deki 1881 Derneği, çocuklara onun ölüm saati olan 09.05\'te kitap dağıtacak. Üyelerden gelen teklif üzerine hazırlıklarına başlanan kitabın ismini otizmli Kemal Bolduk koydu. Kitaptaki Atatürk resimlerini de yine otizmli olan Erken Kızıldağ, çizdi. Koordinatörlüğünü Feruz Bozaslan\'ın yaptığı kitapta Atatürk\'ü çocukların dilinden anlatıldı ve Atatürk\'ün doğum tarihi olan 1881 tane bastırıldı. Kitap, Karşıyaka Çarşı\'da çocuklara dağıtılacak.



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