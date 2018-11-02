Ölüm riskine karşı 'taş teras' telle çevrildi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu\'nda yaklaşık 100 metre yükseklikte altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelerek ziyaretçi akınına uğrayan, evlilik tekliflerinin yapıldığı, kliplerin çekildiği \'taş teras\', ölüm riski nedeniyle etrafı tel örgüler çekilerek üzerine çıkılması engellendi. Karabük Valiliği, terasın etrafının telle çevrilmesi ve getirilen yasakla ilgili bir açıklama yaptı.

Safranbolu\'ya bağlı Düzce Köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu\'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, \'taş teras\' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. Evlilik teklifleri yapıldı, klip çekildi.

\'ÖLÜM RİSKİ NEDENİYLE, ETRAFINA TEL ÖRGÜLER ÇEKİLDİ\'

Ölüm riski nedeniyle \'taş teras\' ın etrafına tel örgüler çekilerek önlem alındı. Karabük Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Safranbolu bölgesinde Eosen yaşlı (yaklaşık 45 milyon yıl) Safranbolu formasyonu geniş bir alanda gözlenmektedir. Formasyon tabanda çakıl taşları ile başlayıp üst kesimlere doğru karbonatlı kumtaşları, kumlu kireçtaşları ve yumrulu kireçtaşları ile devam etmektedir. Bu kayaçlar birbiri ardına gelirse görünüm ve estetik olarak çok güzel jeolojik yapılar ortaya çıkar iken, aşınma-taşınma ve yük taşıma açısından problemler oluşturabilmektedir.

Özellikle altı boşalan çıkıntı şeklinde kalmış tabakaları yer çekimi devamlı zorlamaktadır. Bu tabakalar yer çekimine yenildikleri zaman kaya düşmeleri olabilmektedir. Kaya düşmelerini ne zaman olacağı bilinmemekle beraber aşırı yağışlı ve soğuk iklimler fiziksel ve kimyasal ayrıştırmayı hızlandırdığı için bu dönemlerde kaya düşmesi olasıdır. Bunun yanı sıra deprem gibi sismik aktivite ve taş ocaklarındaki patlatmalarda kaya düşmelerini tetikleyici etkendir. Sırçalı Kanyonunda belirtilen tüm etmenler mevcuttur. Özellikle Safranbolu ilçesinin Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olması sismik aktivitenin Sırçalı Kanyonundaki kaya düşme olaylarını tetiklemesi çok muhtemeldir. Bu doğa olaylarının yanı sıra insanların bu kayaçlar üzerindeki ağırlıkları kaya düşmelerine neden olabilir. Ayrıca bölgedeki nemli hava nedeni ile kayaçların üzerindeki mikro organizmalar yaşarlar ve bu organizmaların neden olduğu kaygan yüzey neticesinde kayıp düşme olasılığı yüksektir.

\'KONTROL DIŞI ZİYARETÇİ GELMEYE BAŞLADI\'

Açıklanan sebeplerin bir sonucu ve göstergesi olarak Safranbolu Düzce- Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki kayaların bir kısmı yakın zamanda kopmuş, kalan kısım ise sosyal medya kullanıcıları tarafından \'taş teras\' olarak lanse edilerek, idarenin kontrolü dışında ziyaretçi gelmeye başlamıştır. Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu, yaban hayatı geliştirme sahası olduğundan dolayı alan turizm merkezi olmasından ziyade yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı saha olma özelliğini devam ettirmesi gerekmektedir. Bilimsel jeolojik verilere bakıldığında taş kütlesinin her an kopma ihtimali ve ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikeden dolayı; Müdürlüğümüz tarafından alana tel ihata yapılmış ve uyarı tabelaları ile donatılmıştır.\"



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