Ölüm poşetinden, hayata döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy'de, foseptik çukuruna düşen 6 yaşındaki çocuk, öldüğü sanılarak bir poşete konuldu. Morga konulmak üzere İnegöl Devlet hastanesine götürülünce yaşadığı anlaşılan çocuğun, kalp masajıyla hayata döndürüldüğü öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, İnegöl'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Hocaköy'de arkadaşlarıyla birlikte gezen Enes Ataman (6), 2 metrelik lağım suyu bulunan 5 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.



Arkadaşlarının bağırması üzerine toplanan köylüler, çukurun içindeki suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çukurdaki lağım suyunu tamamen boşalttı.



Balçığa batmış olan küçük Enes, yaklaşık 1.5 saat sonra itfaiye erleri tarafından çukurdan çıkarıldı. Hareketsiz olması nedeniyle öldüğü sanılan küçük Enes, bir poşete konularak, cenaze arabasına kaldırıldı. Bu sırada, olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri, fenalık geçiren Enes'in annesi Özlem Ataman ve babası Hüseyin Ataman'a müdahale etti.



Cenaze arabasıyla morga kaldırılmak üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürülen küçük Enes'in yaşadığı anlaşıldı. Duran kalbi doktorların yaptığı masajla yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen Enes Ataman, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.



Küçük Enes'in amcası Vedat Ataman, yaptığı açıklamada, oğlu Sabri (6) ve yeğeni Enes'in birlikte oyun oynamak için dışarıya çıktıklarını belirterek, ''Yeğenim Enes, eve yakın bir yerde köyün foseptiğinin bulunduğu çukura düşmüş. Bunun üzerine oğlum, yakındaki bir buzhaneye giderek, çalışanlardan yardım istemiş. Çalışanlar da bize haber verdiler'' dedi.



Ataman, daha sonra Enes'in babası olan, ağabeyi Hüseyin Ataman ve diğer yakınlarıyla birlikte olay yerine gittiklerini ifade ederek, olayı şöyle anlattı:



''Ben çukura atladım. Çukur beni bile aşağıya doğru çekiyordu. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ancak kimse bir şey yapamıyordu. köy sakinlerine ait traktörle, çukurdaki suyu boşaltmaya çalıştık. Daha sonra Enes'i çukurdan itfaiye çıkarttı. 'Öldü' diye poşete koydular. Resmen cenaze arabasının arkasına attılar. İnegöl Devlet Hastanesine götürdüklerinde nasıl olduysa bilmiyorum birden gözlerini açmış. Oradan da Bursa'ya getirdik. Durumu ağırmış, insan hayatı bu kadar ucuz mu? Ne çukura girdiler ne de çıkardıklarında yaşayıp yaşamadığını anlayamadılar. 1,5 saat kalmış çocuk çukurun içinde.''



Bu arada, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Enes'in, bugün ana okuluna başlayacağı öğrenildi.



