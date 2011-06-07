'Ölüm Pornosu' kitabının çevirmeni ifadeye tepkili

T24 - ABD’li yazar Chuck Palahniuk’un, müstehcen olduğu gerekçesiyle Türkiye’de toplatılması için dava açılan ’Ölüm Pornosu’ (Snuff) adlı kitabının çevirisini yapan Funda Uncu’nun, savcılığın talimatı üzerine polis tarafından ifadesine başvuruldu. Kendisinin kitabın yazarı değil çevirmeni olduğunu belirten Uncu, "Buna rağmen 6 saat emniyette tutulup, haketmediğim davranışla karşılaştığım için üzgünüm. Ayrıca, kitabın toplatılması ile ilgili bana ulaşan bir karar yok" dedi.



İstanbul Basın Savcılığı, ’Dövüş Kulübü’nün yazarı Chuck Palahniuk’un ’Ölüm Pornosu’ adıyla Türkçe’ye çevrilip, Ayrıntı Yayınları tarafından basılıp, piyasaya sürülen kitabı Snuff’la ilgili ’müstehcen’ olduğu gerekçesiyle bir süre önce soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bilirkişi tayin edildi. Kurul, kitapla ilgili 8 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporla ilgili Ayrıntı Yayınları’na da bilgi verildi. Kitapla ilgili dava açıldı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, kitabı Türkçe’ye çeviren Funda Uncu, bugün sabah saatlerinde çalıştığı Bodrum’daki mobilya mağazasından savcılığın talimatı üzerine polis tarafından alınıp, ifadesine başvuruldu. Uncu, avukatı Murat Öztok eşliğinde ifade verdi. Uncu, ifadesinin ardından savcının talimatı üzerine serbest bırakıldı.





Can Dündar'a konuk olan Uncu, ‘Nasılsınız?’ sorusuna “Aslında hiç iyi değilim” diyerek şunları söyledi:



"Daha önce de bir kitabım böyle bir yola girmiş, mahkemeye giderek ifade vermiştik. Ben bu sefer de böyle olacağını düşündüm ama mahkemeye değil karakola gitmek zorunda kaldım.



Bana telefonda, ‘İki kez geldik, kapınızı açmadınız, bir dahakine zorla getiririz’ gibi şeyler söylendi ve gittim. Adi suçlu gibi davrandılar. Saatlerce tuttutlar, ‘ben sonra geleyim’ dedim, ‘hayır çıkamazsınız’ dediler.



Funda Uncu yaşadıklarını anlattı.



Bir polis ‘utanmıyor musun bunu yazmaya?’ dedi. ‘Ben yazmadım, ben çevirmenim, bu benim işim; beni suçlayamazsınız’ dedim.



Korkunç şeyler söyledi bana. ‘Siz manken misiniz?’ dedi. ‘Ne alakası var’ dedim. ‘Düştün mü buraya daha önce’ dedi. Tansiyonum düştü ve ağlayarak dışarı çıktım. O beyfendi daha sonra gitti."



Kendisine bu şekilde yaklaşan kişinin tercümanlığı anlayacak durumda olmadığını belirten Uncu, "Bunu nasıl çevirirsin gibilerden, ‘okumadın mı sen bunu?’ diye sordu" dedi ve ekledi:



"Chuck Palahniuk çok başarılı bir yazar, dünyanın en iyi 100 yazarı arasında ve sadece bu ülkede kitapları toplatılıyor. Türk halkına edebi bir eser kazandırdığımı düşünürken ve takdir beklerken, bu durum beni çok üzdü."



Uncu’nun ifadesine göre, hem yayıncı hem de çevirmene aynı anda bir dava açılmış durumda ve Uncu sanık sıfatıyla ifade verdi.





EMNİYET YALANLADI



Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Uncu’nun kötü muameleye maruz kaldığı yöndeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.



