Ölüm oyununu tetikçi bozdu!

1.5 yıldır ayrı yaşadığı doktor eşi Oktay Şahin’i öldürtmek isteyen hemşire Süreyya Şahin sevgilisi aracılığıyla 70 bin TL’ye iki kiralık katil tuttu. Kiralık katillerden biri durumu doktora haber verince, hemşire, sevgilisi ve iki kiralık katil gözaltına alındı.



Fatih’teki Red Line Kardiyoloji Merkezi’nde çalışan kalp cerrahı Oktay Şahin ile, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Süreyya Şahin 10 yıl önce evlendiler. 2002 yılında bir çocukları dünyaya geldi. 1.5 yıl önce evlerini ayıran çift boşanma kararı aldı. Çocuğunun velayetini üzerine almak isteyen 30 yaşındaki Süreyya Şahin, mal paylaşımı konusunda talepler ileri sürünce boşanma davası kilitlendi. Süreyya Şahin, eşinden ayrı yaşadığı süre içinde ilişkiye girdiği boyacı Ayhan Bahadır’dan (30) kocasından kurtulmak için yardım istedi.



Arkadaşına anlattı



Bahadır, Oktay Şahin’i öldürme fikrini mahalle arkadaşı Metin Aras’a (35) açtı. Cinayet için 70 bin TL teklif etti. Metin Aras da kuzeni Nizamettin Aras’la işi yapabileceklerini söyledi. İddiaya göre hemşire Süreyya Şahin, kocasının fotoğrafını Metin Aras’a verdi. Cinayet teklifine "Tamam" diyen Nizamettin Aras, Oktay Şahin’in çalıştığı tıp merkezine gidip "Eşin seni öldürtmek istiyor" dedi. Doktor, Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulununca polis, Süreyya Şahin, sevgilisi Ayhan Bahadır, Metin Aras ve Nizamettin Aras’ı gözaltına aldı.



Süreyya Şahin ve Ayhan Bahadır, bir komployla karşı karşıya olduklarını söylediler. Cinayet planını bozan Nizamettin Aras elindeki ses kaydını emniyet yetkililerine teslim ederek "Ben kimseyi öldürmek istemiyorum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından Fatih Adliyesi’ne sevkedilen Süreyye Şahin, sevgilisi ve Aras kuzenler tutuklandı.

