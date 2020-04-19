Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek: Bu eylemi ölmek için yapmıyorum

Grup Yorum üyelerinin tahliye edilmesi, konser ve diğer tüm yasakların kaldırılması talebiyle 307 gündür ölüm orucunda bulunan İbrahim Gökçek, "Ölmek için bu eylemi yapmıyorum" diye konuştu.

İbrahim Gökçek, herkesi mücadelesine destek vermeye çağırarak "Yaşamayı çok seviyorum. Ölmek için bu eylemi yapmıyorum. Elimden geldiğince de yaşamak için mücadele edeceğim. Sadece türkü söylemek istiyorum. Konser yasakları kaldırılsın, cezaevlerindeki üyelerimiz tahliye edilsin. Bir an önce taleplerimiz karşılansın. Herkesin elinden geldiğince mücadelemize destek vermesini istiyorum” dedi.

İbrahim Gökçek'in babası: Oğlumun da ölmesini istemiyorum

İbrahim Gökçek’in babası Ahmet Gökçek, oğlunun 307 gündür ölüm orucunda olduğunu ve sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek, "Maalesef Helin’i kurtaramadık, oğlumun da ölmesini istemiyorum.

Bu çocuklara 5 yıldır konser yasağı uygulanıyor. O yüzden bedenlerini, ölüme yatırmaktan başka çareleri kalmadı. Artık onlara 'ölüm orucunu' bırakın demekten vazgeçin. Çözüm, taleplerin karşılanmasıdır." diye konuştu.

Helin Bölek hayatını kaybetmişti

Grup Yorum üyelerinin tahliye edilmesi, konser ve diğer tüm yasakların kaldırılması talebiyle ölüm orucuna başlayan Helin Bölek, eyleminin 288. gününde 3 Nisan’da yaşamını yitirirken aynı taleplerle ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek ise eyleminin 307. gününde.