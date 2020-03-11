Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin kaldığı eve baskın: Zorla hastaneye götürüldüler

Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in kaldığı eve polisler baskın yaptı. Bölek ve Gökçek baskın sonrası sonrası zorla hastaneye götürüldü.

Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu eylemlerini sürdürdükleri İstanbul Sarıyer Küçük Armutlu’daki Direniş Evi, gece saat 03.00’te polislerce basıldı. Eylemlerinin 265. gününde olan Helin Bölek ve 268. gününde olan İbrahim Gökçek hastaneye götürüldü. İkiliye refakat eden Yurdagül Şimşek, Erdinç Aslan ve Ayhan Gün ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Bölek ve Gökçek'ten uzun süre haber alınamadı. Halkın Hukuk Bürosu sabah saatlerinde müvekilleri Gökçek ve Bölek'in hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Avukatlar, zorla müdahaleye tepki göstererek şunları söyledi:

"Doktorların ve polislerin sorumluluğu doğacak"

“Ölüm orucunda olan ve Grup Yorum üyesi olan müvekkillerimiz Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı evin basıldığı, evde bulunanların ters kelepçeli halde bekletildiği evde aramanın devam ettiği bilgisi verildi. Müvekkillerimizin rızasının yokluğu gözardı edilerek yapılacak bir müdahale sonucunda meydana gelebilecek her olumsuzluk karşısında, müdahaleyi gerçekleştiren doktorların ve buna zorlayan polislerin uluslararası anlamda sorumlulukları doğacaktır

“Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve iç hukuka uyarlamak amacıyla meclisten geçirdiği biyo-tıp sözleşmesinin 5.maddesi ve diğer birçok uluslararası sözleşmeye göre ilgili kişinin muvafakati bulunmaksızın tıbbi müdahalede bulunulması yasaklanmıştır.

"Zorla müdahale işkencedir"

Ölüm orucu direnişçilerine daha önceki kitlesel ölüm orucu eylemlerinde irade dışı müdahale işkencesi denenmiş ve bu müdahaleler, eylemcilerin hayatını kaybetmesine, sakatlanmasına veya vücudunda kalıcı hasarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Müvekkillerimizin sağlığında bu denli olumsuzluklara yol açabilecek olan her türlü müdahale işkencedir. İşkence insanlık suçudur! İşkence suçunun zamanaşımı yoktur!

Zorla müdahale ile sakat bırakılan yüzlerce insanın avukatlığını yaptık. Zorla müdahale işkencedir. Müvekkillerimizin müdahaleyi kabul etmediklerine dair beyanlarına rağmen onlara dokunmak suçtur. Zorla müdahale cinayettir"

Hastaneye çağrı: Biz birleşelim, Helin ve İbrahim yaşasın!

Grup Yorum da Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını duyurdu. Hastaneye gidilmesi için çağrı yapan Grup Yorum şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız Helin Bölek ve İbrahim Gökçek Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesindeler. Helin'in kaydı var. Zorla müdahaleyi kabul etmiyorum diye beyanda bulunmuş. Tüm halkımızı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahiplenmeye çağırıyoruz

"Helin ve İbrahim şuan Ümraniye Eğt. Araştırma hastanesindeler. Sağlık durumları hakkında net bir şey öğrenemedik, aileleri yanında. Gelişmeleri aktaracağız... Kendine "insanım" diyen herkesi Ümraniye Eğt. Araştırma önüne çağırıyoruz. Biz birleşelim, Helin ve İbrahim yaşasın!"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı konuyla ilgili 'Beslenmeyi kabul etmeyen bir insana zorla müdahale olumsuzluğu artıracaktır" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Fincancı şöyle yazdı:

"Ev basıp bu durumda insanları zor yoluyla götürenler ayrıca vücut dokunulmazlığına karşı yaşamsal tehlikeye yol açacak düzeyde yaralama suçunu işlemektedirler.

Ayrıca bu suç; BM İşkenceye Karşı Sözleşme'de yer alan acı verme kastıyla yapılan ve TCK. 94 kapsamında İşkence suçu olarak da değerlendirilmelidir.

(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlendiğinde 8-15 yıl, yaşamı tehlikeye sokan duruma yol açtığında bu ceza bir kat artırılır."

Gökçek'ten mesaj: Grup Yorum susturulamaz. Ya zafer ya ölüm

İlerleyen saatlerde tutulduğu hastaneden bir video yayınlayan İbrahim Gökçek, "Bizi zorla aldılar getirdiler. Tüm dünyaya söyleyeceğimiz tek bir şey var. Antartika'dan Latin Amerika'ya... Grup Yorum susturulamaz. Ya zafer ya ölüm" dedi.

"Komaya girmeleri halinde müdahaleyi kabul edip etmeyecekleri sorulmuş"

Gelişmeler aktarmaya devam eden Halkın Hukuk Bürosu, hastanenin polisler tarafından ablukaya alındığını kaydetti. Avukatlar, görevli asistanların Grup yorum üyelerine komayı girmeleri halinde tedaviyi kabul edip etmeyeceklerini sorduklarını belirterek, "Kendileri ise böyle bir müdahaleyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini bildirir tutanağı imzalamışlardır" dedi.

Basın açıklaması saat 14.00'te

Grup Yorum, üyelerini zorla hastanede tutulması hakkında saat 14.00'te hastane önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurarak katılım için çağrı yaptı.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in haklarında gözaltı, tutuklama kararının olmadığı öğrenildi. Emniyet, hapishaneden gelen talimat doğrultusunda Bölek ve Gökçek'in buraya getirildiklerini söyledi. Tedaviye hastanede devam edip etmeyeceklerine karar vermek için bir kurulun toplanması bekleniyor.

HDP’li Hüda Kaya: Vicdani bir mesele ve politik bir meseledir

Gazete Yolculuk'un haberine göre Bölek ve Gökçek’in gece saatlerinde direniş evine yapılan baskınla zorla alınıp hastaneye götürülmesine ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı zorla müdahale konusunda tepki gösterdi.

HDP’li Hüda Kaya, “Yaşam sınırının neredeyse altına düşmüş, sağlığını kaybetmiş ve kilo kaybı olan iki gencimiz en olumsuz koşullarda iradeleri dışında tutulmaya devam ediliyor. Bu ülkede müzik yasaklanamaz, konser yasaklanamaz. İnsanlar düşüncelerinden dolayı hapsedilemezler” ifadelerini kullandı. Kaya, “Bu gün bir toplantı yapılarak, hastanede tutulup tutulmayacaklarıyla ilgili tıpçıların karar vereceği söylendi. Fakat evini basıp Helin’i ve İbrahim’i buraya zorbalıkla getirenler, elbette tıpçıların kararı değildi. Tıpçıların eline atılan böylesine devasa bir problem tıpçıların toplantı yaparak karar vermesi noktasına getirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu mesele tıpçıların karar vereceği bir mesele değil; bu mesele insani bir mesele, hukuki bir mesele, vicdani bir mesele ve politik bir meseledir” dedi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: Gözaltı kararı mı var haklarında? Hayır.

“Gözaltı ve tutuklama kararları olmayan insanları nasıl oluyorda evlerini basıp hastaneye getiriyorsunuz. Kişilerin özgür iradesine aykırı bir durum” diyen Fincancı şöyle devam etti:

“Hiçbir açıklama yapılmadan alınıp götürüldüler. Su, tuz ve şeker almalarının önüne bir engel oluşturmuş oldu bu durum. B vitaminlerini alamadılar, açlık grevinde düzenli olarak aldıkları B vitaminlerini alamadılar. En önemlisi de son derece örseleyici bir şekilde, zorla alınıp hastaneye götürülmesi de bu kişilerde sadece fiziksel anlamda değil; ruhsal ve sosyal anlamda da travma etkisi yapmıştır. Sorduğumuz da emniyet görevlileri hiçbir açıklama getirememekte. Ben kendilerine doğrudan soru yönelttim. Dedim ki gözaltı kararı mı var haklarında? Hayır. Tutuklama kararı mı var haklarında? Hayır. E o zaman tutuklama yada gözaltı kararı olmayan insanlarla ilgili nasıl oluyorda evlerini basıp hastaneye götürüyorsunuz.”

“Sağlık çalışanlarını paravan yapmaya dönük bir yaklaşım”

“Herhangi bir evi basıp, senin sağlık durumunu beğenmedim, aldım hastaneye götürüyorum deme olanağımız var mıdır. Kişilerin özgür iradesine aykırı bir durum. Aslında sağlık çalışanlarını kullanmaya dönük, sağlık çalışanlarını bu sürecin sonlandırılması için öne sürmeye ve her zaman olduğu gibi paravan yapmaya dönük bir yaklaşım. Ama sağlık çalışanları uygun bir şekilde başından itibaren durumu, kurallar çerçevesinde yürütüyorlar.”

“Yapılan iş hukuksuzdur!”

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin zorla getirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında, tutuklama ve gözaltı kararı olmamasına rağmen hastane zorla tutulmalarının hukuksuz olduğu vurgulandı. Açıklamada Grup Yorum üyesi Dilan Ekin ve Temel Demirer konuştu.

Mustafa Koçak’ın annesi ve babasından, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’e destek

253 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak’ın annesi ve babası, sabaha karşı direniş evine yapılan polis baskınında alınarak hastaneye götürülen ölüm orucundaki Grup Yorum direnişçileri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek için hastane önüne geldi. Mustafa Koçak’ın sağlık durumunun her gün kötüye gittiğini ifade eden anne ve babası, “onlarda bizim çocuklarımız, hepsi için adalet istiyoruz, destek olmaya geldik” dedi.