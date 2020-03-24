Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin durumu kötüye gidiyor: Kimse bizi duymak istemiyor, kulaklar sağır

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in sağlık durumu ağırlaşmaya başladı. Bölek’in annesi Aygül Bilgi, “Çocuklarımız ölüme doğru gidiyor. Acilen bir şeyler yapmalı” diyerek, dayanışma çağrısında bulundu.

Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucunda. Sarıyer’deki “Direniş Evi”nde eyleminin 278’inci gününe giren Helin ile 281 gündür ölüm orucunda olan İbrahim’in sağlık durumları daha da kötüleşti.

Bölek ve Gökçek, 11 Mart’ta polis zoru ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin vermemeleri üzerine eylemlerini sürdürdükleri Direniş Evi’ne geri getirilmişlerdi.

Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi, o süreçte bu yana kızı ve İbrahim’in sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi. Son günlerde Bölek ve Gökçek’in daha çok kusmaya başladığı bilgisini aktaran anne Aygül Bilgi, “Daha önce de kusmaları oluyordu ancak zorla müdahale girişiminden sonra bu durum giderek arttı. Çünkü düzenleri bozuldu ve o süreçte çok yorgun düştüler” dedi.

"Çocuklarımız ölüme gidiyor"

İlk günden bu yana bir anne olarak topluma duyarlılık çağrısı yaptığı söyleyen Bilgi, “Kimse bizi duymak istemiyor, kulaklar sağır. Son zamanlarda birazda olsa çocuklarımızın sesi duyulmaya başlanmıştı. Ama Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra o ses de duyulmaz oldu. Çocuklarımız ölüme doğru gidiyor. Acilen bir şeyler yapmalı” diyerek, dayanışma çağrısında bulundu. (MA)