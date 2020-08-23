Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik için çağrı: Durumu kötüleşti, yarın geç olabilir!

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik’in durumunun kötüye gittiğini duyuran Avukat Aileleri, “Herkesi zorla müdahaleye karşı Bakırköy’e çağırıyoruz. Artık her saniye önemli yarın çok geç olabilir” çağrısında bulundu.

Avukat Aileleri, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda bulunan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumuna ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan avukat Ebru Timtik’in sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen paylaşımda, “Ebru'nun durumu çok kötüleşti. Sıvı ve vitamin tüketimi durma noktasında. Karnında şişlik var. Herkesi zorla müdahaleye karşı Bakırköy’e çağırıyoruz. Artık her saniye önemli yarın çok geç olabilir” denildi.

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Twitter'da #EbruÖlüyorAcilTahliye etiketiyle başlatılan kampanyada Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen tahliye edilmeyen edilmeyen Timtik için acilen tahliye çağrısı yapılıyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki insan, tüm hukuk kuralları ayaklar altına alınarak ve planlanmış şekilde, işkence altında öldürülüyor. Onların yaşaması için hukuka uygun ve tek yol olan bir tahliye kararını dahi verememekten sorumlu olacaksınız. Bu kadar utanç size bile fazla, #EbruÖlüyorAcilTahliye" ifadeleriyle Ebru Timtik'in tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da Timtik'in durumuna ilişkin bilgi vererek, Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi. "Ölüyor!!! Yeter artık!!! Ölsün mü istiyorsunuz??" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ebru Timtik için artık günler değil neredeyse saatleri sayıyoruz. Tıbbı tablosu çok kötü. Sıvıyı damla damla aliyor. Başını ve bedenini taşıyamıyor. Ağız yaraları nedeniyle konuşamıyor, yutkunamıyor. Karnı şişti"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay'a çağrıda bulunarak, "Durumları tecritten daha kötü olan hastane koşullarında ağırlaşan, hayati tehlikeleri bulunan #EbruTimtik ve #AytaçÜnsal’ın taleplerini artık duyun. Bu arkadaşlarımızı ölüme mahkum etmeyin" dedi.

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Avukatların tahliyesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” denilerek reddedildi.

Ölüm orucu eylemi 233. gününe giren Timtik, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde; 202 gündür ölüm orucunda olan Ünsal da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor. İki hastane de pandemi hastanesi.