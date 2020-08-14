Anayasa Mahkemesi'nden ölüm orucundaki avukatlara ret: Ciddi bir tehlike yok

Anayasa Mahkemesi (AYM), ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” gerekçesiyle reddetti.

AYM’nin kararında, hastane koşullarının, “Covid-19 salgını veya başka bir tıbbi nedenden kaynaklanan vakalara dayanılarak koşullarının yetersiz olduğunun iddia edilmediği” ifadesi yer aldı. Oysa avukatların görüşçüleri, koşulların hapishaneden dahi kötü olduğunu sık sık dile getirmişti. bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre kararda, avukatların tedavi altında olduğu da öne sürüldü ancak Ünsal ve Timtik herhangi bir müdahaleyi kabul etmediğini beyan etti ve bu beyan doğrultusunda kendilerine müdahale edilmiyor:

“Hastanelerde tedavi altında tutulmakta olan başvurucuların sağlık hizmetlerine erişim imkânına sahip oldukları anlaşılmıştı" ifadelerini yer aldığı kararda Mahkeme, ölüm orucunun kritik aşamasında olan iki avukatın sağlığının ciddi bir tehlikede olmadığına hükmetti. Kararda, “Sadece tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığı anlaşılmıştır" dendi

“Sağlık raporuna göre cezaevinde kalamazlar”

AYM’nin 11 Ağustos tarihli kararında sağlık raporuna göre hapishanede kalamayacakları bilgisi de yer aldı:

“İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporu sonucuna göre, avukatlarda beslenme yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu ve kaşektik olduğunun tespit edildiği, halihazırda hastane şartlarında yatırılarak tıbbi takip ve tedavisinin sağlanması gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığının belirtildiği…”

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan tutuklu avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “hapishanede kalmaları uygun değildir” raporuna rağmen tahliye edilmeyerek 30 Temmuz’da hastaneye kaldırılmıştı.

Pandemi hastanelerinde tutuluyorlar

Ölüm orucu eylemi 224. gününe giren Timtik, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde; 193 gündür ölüm orucunda olan Ünsal da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor. İki hastane de pandemi hastanesi.

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.