Ölüm orucundaki 408 tutuklu ağzını dikti

T24 - Kırgızistan'daki ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların ölüm orucu 6. gününe girerken, ülkenin Ombudsmanı Tursunbek Akun, 408 tutuklunun iğne ve iplikle ağzını diktiğini belirtti.



Ombudsman Tursunbek Akun, Akipress Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 16 Ocak tarihinde Bişkek'teki 1 numaralı cezaevinde güvenlik birimlerinin isyan girişimini bastırmasını protesto etmek amacıyla 1 no;lu cezaevinde 385, 3 no'lu cezaevinde 5 ve 8 no'lu cezaevinde ise 10 tutuklu ve hükümlünün ağzını diktiğini söyledi. Akun, Bişkek;teki 1 no'lu cezaevinde bulunan 259'unun yemeği reddetmediğini ifade etti. Bu arada, Başbakanlık Cezaevleri Müdürlüğü Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ombudsman Akun'un açıklamaları doğrulandı.



Açıklamaya göre, Bişkek'teki 1 no'lu cezaevinde düzenin sağlanmasına yönelik güvenlik birimlerin yürüttüğü çalışmaları protesto etmek amacıyla tutuklu ve hükümlüler tarafından açlık grevi başlatıldığını ve bugün de bir kısmının ağzını diktiği hatırlatılırken, tutukluların cezaevinde en azından bir koğuş kapısının açık olmasını ve bu koğuşta kalanların cezaevi içinde serbestçe hareket etmesinin sağlanmasını talep ettiği belirtildi. Ayrıca, açlık grevinde bulunanların tümünün sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutulduğu, bugüne kadar durumu kötüleşen 115 kişinin sağlık görevlilerine başvurduğu anımsatıldı.



Öte yandan, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık binası önünde toplanan tutuklu ve hükümlülerin yakınları kendileriyle görüşülmemesi üzerine Meclis Başkanlığı binası önüne geçerek eylemini sürdürdü. Göstericiler, cezaevi yöneticilerinin istifa etmesini talep etti. Başbakan Ömürbek Babanov;un başkanlığında iki saat süren kabine toplantısında, cezaevindeki durum ele alınmadı.



