Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'ten çağrı

303 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, “Haklarımız için direnmeye devam ediyoruz. Herkes elinden ne geliyorsa yapmalı” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Konser yasaklarının kaldırılması, keyfi gözaltı ve tutuklamaların son bulması, üyeleri hakkında çıkartılan arama bültenlerinin kaldırılması, tutuklu olan gurup üyelerinin serbest bırakılması talebiyle 303 gündür ölüm orucunda olan ve konuşmakta zorlandığı görülen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, kamuoyuna çağrı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, 303 gündür hakları ve özgürlükleri için direndiğini söyleyen Gökçek, "Hepinize merhaba. Haklarımız için direnmeye devam ediyoruz. Direnmekten başka bir yolumuz yok" dedi. Tek amaçlarının türkülerin özgürlüğü için direnmek ve mücadele etmek olduğunun altını çizen Gökçek, herkesin elinden ne geliyorsa yapmasını istedi.