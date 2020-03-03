Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in sağlık durumu kritik seviyede

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle başladıkları ölüm orucuna devam ediyor. Grup üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunun 260'ıncı, Helin Bölek de ölüm orucunun ise 257’inci gününde.

Bölek'in muayene etmek için, ölüm orucunun sürdüğü Küçük Armutlu'da bulunan Direniş Evi'ne giden, Halkın Sağlıkçıları üyesi sağlıkçıların yaptığı açıklamalar Bölek'in durumunu ortaya koydu.

Okmeydanı Halk Sağlık Kabini adlı twitter hesabın üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i ölüm orucunun 255. gününde(01.03.2020) halkın sağlıkçıları olarak muayene etmek için Direniş Evi 'ne gittik fakat, Helin artık kimseyi görmek istemiyor, konuşabilecek durumda değil, ayağa kalkamıyor, çok ciddi acı çekiyor, acıdan kıvranıyor.

Bakışlar canlı değil göz teması kurmadı. Kooperasyon (karşılıklı iletişim) bozulmuş. Ağrılarında artma var, dokundurtmuyor. Konuşmakta zorlanıyor nefes darlığı oluyor, fısıltıyla konuşabiliyor. Yardımlı hareket sırasında kıvrandığı belirtildi. Muayene olmak istemedi.

Ayaklardaki ödem devam ediyor. Sıvı alımı 1-1,5 litre civarı. Vücut Sıcaklığı 37,0°C Nabız 102 SpO2 %96