Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in sağlık durumu kritik seviyede

Okmeydanı Halk Sağlık Kabini adlı twitter hesabın üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i ölüm orucunun 255. gününde(01.03.2020) halkın sağlıkçıları olarak muayene etmek için Direniş Evi'ne gittik fakat, Helin artık kimseyi görmek istemiyor, konuşabilecek durumda değil, ayağa kalkamıyor, çok ciddi acı çekiyor, acıdan kıvranıyor.
Bakışlar canlı değil göz teması kurmadı. Kooperasyon (karşılıklı iletişim) bozulmuş. Ağrılarında artma var, dokundurtmuyor. Konuşmakta zorlanıyor nefes darlığı oluyor, fısıltıyla konuşabiliyor. Yardımlı hareket sırasında kıvrandığı belirtildi. Muayene olmak istemedi.
Ayaklardaki ödem devam ediyor. Sıvı alımı 1-1,5 litre civarı. Vücut Sıcaklığı 37,0°C Nabız 102 SpO2 %96
Günler çok ilerledi, kendini zorluyor. Durumu ağırlaşıyor. Her geçen saniye ömründen gidiyor Kamuoyunun bilgisine ve ilgisine sunulur"