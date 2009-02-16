Ölüm noktası artık can almıyor

2 yılda 25 kişinin ölümüne neden olan yok basit bir düzenlemeyle artık can almıyor.



İzmir-İstanbul karayolunun Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi beldesi yakınlarından geçen ve halk arasında "ölüm noktası" olarak bilinen güzergahta yapılan düzenleme çalışmaları sonrası, son bir yıl içinde kaza meydana gelmediği bildirildi.



Saruhanlı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ölüm noktası" olarak adlandırılan bölgede, 2007 ve 2008 yıllarında meydana gelen kazalarda 25 kişinin öldüğünü, 60'dan fazla kişinin yaralandığını ve kazalara karışan araçlarda da binlerce TL'lik maddi hasar oluştuğunu belirtti.



Özellikle kış aylarında ve yağmurlu günlerde bu bölgede sürekli kaza yaşandığını kaydeden Otcu, İzmir Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından burada 2008 yılında gerçekleştirilen yol düzenleme çalışmalarının ardından geçen yaklaşık 1 yıl içinde tek bir kazanın bile görülmediğini söyledi.



Tırtıllı asfalt yetti



Alınan önlemler sayesinde kazaların önüne geçildiğini vurgulayan Otcu, şöyle dedi:



"Halk arasında ölüm noktası olarak bilinen yolda geçtiğimiz yıllarda çok sayıda ölümlü kazanın meydana gelmesinin ardından, Karayolları ekipleri, yolun kaygan olan zeminine tırtıllı asfalt attı. Yolun ortasına da beton bariyer yerleştirilerek, bölünmüş tek şeritli yol, çift şerit haline getirildi. Alınan bu önlemlerin sonunda, bu yolda bir kez bile trafik kazası yaşanmadı."



Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, 2008 yılında söz konusu yolda inceleme yapmış ve kazalara neden olan teknik bir hataya rastlamamıştı. Yapılan çalışmalar sonrası, kazaların meydana geldiği bölgedeki yolda düzenlemeler yapılmıştı.

