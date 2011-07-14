-ÖLÜM NEDENİ ANİ ANEVRİZMA İZMİR (A.A) - 14.07.2011 - Oyuncu Burçin Bildik'in, Bodrum'da hayatını kaybeden eşi Zeynep Elçin Bildik'in cenazesi, otopsi işleminin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun önünde, yakınlarıyla birlikte eşinin cenazesini almak için bekleyen Burçin Bildik, gazetecilere yaptığı açıklamada ''eşini, ışığını kaybettiğini'' söyledi. Konuşmakta güçlük çeken ve ağlayan Bildik, ''Işığım söndü, her şey çok ani oldu. Sürprizleri severdi, sürpriz yaptı. Bir 14 Şubat günü İzmir'de tanışmıştık. Onu yine buradan uğurluyorum. Artık başka bir boyuta geçti'' dedi. Bildik, eşinin ölüm nedenine ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki doktorun da Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki doktorla aynı şeyi söylediğini anlatarak, şunları kaydetti: ''Doktor ölüm nedeninin, beyinde oluşan ani anevrizma olduğunu söyledi. Bunlar günlük streslerden kaynaklanan, hepimizin başına gelebilecek ani ataklar. Ebru Gündeş'e de benzer bir şey olmuştu. Ama bizimki daha ağırı.'' Eşi fenalaştıktan sonra denizde geçen sürenin çok az olduğunu, müdahalenin anında yapıldığını belirten Bildik, boğulma ya da akciğerleri ilgilendiren bir sorun yaşanmadığını belirterek, ''Saatte 120 kilometre süratle giden bir arabanın aniden kontağı kapatması gibi bir şey'' dedi. Burçin Bildik, mümkün olursa, eşiyle mimarisini çok beğendikleri Şakirin Camisi'nde yarın öğlen tören düzenleneceğini, daha sonra cenazenin Lüleburgaz'a götürülerek, burada kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verileceğini bildirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, Zeynep Elçin Bildik'in cenazesi, uçakla İstanbul'a nakledilmek üzere, Burçin Bildik ve aile üyelerince gözyaşları içinde cenaze aracına konuldu. Burçin Bildik'in, eşinin yüzüklerini boynuna taktığı görüldü. Oyuncu Burçin Bildik ve eşi Zeynep Elçin Bildik tatil için Bodrum'a gelmiş, Torba Plajı'nda denize giren Zeynep Elçin Bildik, 12 Temmuz Salı günü denizde fenalık geçirmişti. Eşi ve çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Bildik, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ancak beyin ölümü gerçekleşmiş, daha sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.