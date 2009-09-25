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Yaşam

Ölüm minibüsüne 15 yıl hapis!

Müdür ve şoföre taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

25 Eylül 2009 03:00

İstanbul'daki sel felaketinde uygun olmayan bir aracın servis yapılması sonucu fabrikalarına giden 8 kadın işçi ölmüştü.

Olayla ilgili olarak şirketin sahibi, idari amir tutuklanmış, servis şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu olayla ilgili olarak savcılık fezlekesini hazırladı ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Savcı, şirket sahibi, idare amiri ve şoförün kazada birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 15'er yıla kadar hapsini istedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın sel felaketi sırasında 8 kadın işçinin ölümüyle ilgili olarak yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı İsmail Göktür tarafından hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesi olmadığı için Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Pameks Tekstil’in sahibi Cevdet Karahasanoğlu ve İdare Müdürü Ferit Göncü'nun tutuklu, servis şoförü Mehmet Oğuz'un tutuksuz olarak görüldüğü fezlekeye bilirkişi raporu da eklendi.

Bilirkişi raporunda, olayda kullanılan aracın servis aracı özelliği taşımadığına da yer verildiği öğrenildi. Fezlekede, şirket sahibi Cevdet Karahasanoğlu, İdare Müdürü Ferit Göncü ve şoför Mehmet Oğuz'un, taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul ikitelli'de 9 eylül'de meydana gelen sel felaketinde, uygun olmayan servis aracıyla işe gitmeye çalışan Güldane Çiftçi, Özlem Ünal, Nuriye Can, Altun Yüksek, Naciye Karadeniz, Bircan Karadaş, Nebahat Salkım ve Fikriye Özentürk hayatını kaybetmişti

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