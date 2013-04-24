Ölüm kuyusundan yine kemik çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Katarlı köyünde, bazı kayıp kişilerin atıldığı öne sürülen kuyuda başlatılan ikinci kazı çalışması sona erdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi'nin yaptığı başvuru üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kızıltepe Savcılığı tarafından 2008 yılında kazı yapılan Katarlı köyünde, başlatılan kazı çalışması tamamlandı.

İHD Mardin Şube Başkanı Erdal Kuzu, Mardin'de kayıp 52 kişinin izine rastlamak için 2008 yılında başlatılan kazı sonucunda 2 kişiye ait kemiklerin bulunduğunu hatırlatarak, aynı soruşturma kapsamında ikinci kazının yapıldığını ve bu kazıda bulunan kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini söyledi.

Kazı çalışmasının sona erdiğini ve gelecek rapor sonucunda soruşturma kapsamında değerlendirme yapacaklarını belirten Kuzu şunları kaydetti: "Kazıda insana ait olduğu belirlenen kemiklere ulaşıldı. Bunların değerlendirmesini adli tıp yapacak. Birden fazla insana da ait olabilir. Değişik kemikler bulundu. Kafatası bulunmadı. Bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Ailelerin talepleri doğrultusunda ve savcılık kararıyla gerekli yerlerde kazı çalışmaları yapılmaya devam edilecek."

18 yıldır babasının kemiklerini arıyor

Bitlis'in Mutki ilçesinde ikamet eden kayıp yakınlarından Çetin Birlik, Mardin'de yapılan her kazı çalışmasını yakından takip ederek 18 yıl önce kayıp olan babası ve ağabeyinin kemiklerine ulaşmaya çalışıyor.

Kayıp Zeki Alabalık'ın kızı Esra Alabalık ise küçük yaşta babasının siyasi nedenlerden dolayı cezaevine girdiğini ve tahliye sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadığını söyledi.

Esra Alabalık, "Bugüne kadar hep yastığa gözyaşı döktük. Artık bir mezarı olsun da mezarında ağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Dönemin Katarlı Köyü Muhtarı Mehmet Turan ise, 1993 yılında Kızıltepe Jandarma Komutanı olan Binbaşı Hasan Atilla Uğur'un talimatıyla köyü boşalttıklarını 2 yıl sonra ise köye döndüklerini belirterek "1995 yılında köye geldiğimizde içme suyumuzu temin ettiğimiz kuyunun kapandığını gördük. 'Kuyuyu kesinlikle açmayacaksınız' denildi" dedi.

2008 yılında İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi'nin yaptığı başvuru sonucu Kızıltepe Savcılığı, Katarlı köyünde kazı çalışması yaptırmış, kazılarda köyde bulunan su kuyusunda 2 kişinin cesedi bulunmuştu. Ancak, DNA incelemesinde bu kişilerin kimlikleri belirlenememişti.