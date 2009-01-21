Ölüm kuyularına inceleme

Kızıltepe'deki ölüm kuyusuna Meclis el koydu. Mardin Valiliği Meclis'e gönderdiği yazıda, kuyuda bulunan iki kişinin kemiklerinin DNA testine gönderildiğini bildirdi...



Mardin'in Kızıltepe'deki ölüm kuyusuna Meclis el koydu. Mardin Valiliği Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, kuyuda biri yetişkin erkek, diğeri çocuk veya kadına ait olduğu tahmin edilen kemiklerin bulunduğunu ve DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini bildirdi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu, kendisine de yansıtılan bu iddialarla ilgili Mardin Valiliği'nden bilgi istedi. Vali Mehmet Kılıçlar imzasıyla Komisyon Başkanı Zafer Üskül'e gönderilen yazıda (26 Aralık 2008) aktarılan bilgilere göre; Fatma Tunç isimli bir kişi avukatları aracılığıyla Kızıltepe Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Eşinin cesedinin kuyuda olduğunu iddia etti. Başvurudan sonra 17 Ekim 2008'de gösterilen yerde avukatların nezaretinde kazı yapıldı. Valiliğin yazısında, "Kuyudan, muhtemelen biri yetişkin erkek, diğeri çocuk veya kadın olabileceği değerlendirilen 2 kişiye ait kemiklerin çıktığı" belirtildi. Mardin Valiliği, kuyudan çıkan kemiklerin Yusuf Tunç'un akrabalarına ait DNA örnekleriyle birlikte incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini bildirdi. İncelemede, kemik DNA'larının Tunç'un yakınlarının DNA örnekleriyle örtüşüp örtüşmediği araştırılacak.



'Siviller kaçırmış'

Valiliğin, Meclis'e gönderdiği yazısındaki, "Kemiklerin Yusuf Tunç'a ait olmadığı ortaya çıkarsa başka ailelerin de bulunan kemiklerin kendi yakınlarına ait olabileceği yönünde dilekçe verebileceği değerlendirilmektedir" ifadesi dikkat çekti. Yazıda, Tunç'un sivil kişiler tarafından 1994'te kaçırıldığına dair Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildiği, Tunç'un "kayıp şahıs" olarak aranmaya devam ettiği bilgisine de yer verildi.



Makine verildi

Tunç'un yakınları, komisyona yaptığı şikâyette, kazı yapılması için savcılığın iş makinesi vermediğini ileri sürmüşlerdi. Valilik, "17/10/2008 tarihinde kuyu açılmıştır. Kuyuyu açmak için kullanılan iş makinesi şikayetçiler tarafından Kızıltepe Belediyesi'nden temin edilmiştir. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş makinesi temin edemeyiz ifadesi kesinlikle kullanılmamış, bu şekilde temin etmenin daha çabuk olacağı düşüncesiyle şikayetçiler tarafından temin edilmesi yoluna gidilmiştir. O gece geç vakte kadar kazı yapılmıştır." Emekli tuğgeneral Ersöz'ün yakalanmasından sonra yeni bir boyut kazanırken, kayıp aileleri yargılama sürecini Meclis'in de izlemesini istedi.