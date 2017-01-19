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Yaşam

Ölüm korkusuyla 510 gün geçti; sevgilisini 26 yerinden bıçaklayan adama aranıyor

"Sanık, sosyal medya hesabından kızımı halen tehdit etmektedir"

19 Ocak 2017 16:28

İstanbul Kartal'da, şiddet gördüğü için kendisinden ayrılan hostes B.Ç.’yi 26 yerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karışan hukuk fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu (23), 510 gündür yakalanamadı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mısırlıoğlu hakkında, 'tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 

Dün görülen davanın 5’inci celsesinde, baba Coşkun Ç., "Sanık yurt dışındadır. Sosyal medya hesabından kızımı halen tehdit etmektedir. Ülke dışında olduğunu ve yakalanmayacağını söylemektedir” dedi. Mahkeme heyeti, Gürcistan’a kaçtığı söylenen sanık Tolga Mısırlıoğlu hakkında, yabancı ülkelere kaçtığından bahisle müşteki vekilinin kırmızı bülten çıkarılması talebinin, mahkemenin yakalama kararı ile birlikte Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Hostes B.Ç. şiddet gördüğü hukuk öğrencisi sevgilisinden ayrılmak isteyince 26 yerinden bıçaklanmıştı.

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İstanbulKartalşiddethosteshukuk fakültesiTolga Mısırlıoğlu

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