Ölüm korkusundan evine dönemeyen işçi, sığınma evine yerleştirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde, kendisinden sürekli haraç aldıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından evi basılarak, öldüresiye dövülen işçi Cüneyt Açıkgöz (31), can güvenliği olmadığı için bir aydır evine gidemiyor. Sığınma evine yerleştirilen Açıkgöz, işine geri dönmek ve hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini söyleyerek, \"Önümüzdeki günlerde işe başlayacağım ama gidersem öldürüleceğimden endişe ediyorum. Bu insanların tutuklanması için ölmem mi gerekiyor\" dedi.

Çamönü Mahallesi\'nde oturan Cüneyt Açıkgöz\'ün yaklaşık bir ay önce işçi olarak çalıştığı Torbalı\'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz\'den haraç istedi. Korkan Cüneyt Açıkgöz, parayı vermek zorunda kaldı. Ancak İzzet Y. ve Yiğit Ö. bu tarihten sonra sürekli işçinin, yolunu kesip para istemeye başladı. Açıkgöz de adliyeye giderek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö. serbest kalır kalmaz da kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz\'ün evine geldi. İkili, zili çaldı yanıt alamayınca da kapıyı kırarak eve girdi. Açıkgöz\'ü öldüresiye dövdü. Bu kişilerin yine paralarını alarak kaçtığını öne süren Açıkgöz, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşabildi.

\'EVİME DÖNEMİYORUM\'

Cüneyt Açıkgöz, 2 şüpheliden Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Menderes Kaymakamlığı\'ndan da yardım isteyen Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

Olayın gerçekleştiği tarihten bu yana öldürülme korkusuyla evine gidemediğini söyleyen Cüneyt Açıkgöz, \"Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Burnumda, kolumda ve vücudumun çeşitli yerlerinde ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm. Beni bu hale getirenler günlerdir elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Kaç haftadır evime gidemiyorum. Artık işime dönmem gerekiyor, çalışmak zorunda olduğum için önümüzdeki günlerde mecburen dönüp işbaşı yapacağım. Adalet istiyorum\" diye konuştu.



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