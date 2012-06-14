Ölüm kilidinde ısrar ediyorlar

Ünlüler onca trafik kazasına rağmen emniyet kemerini koltuğun arkasından bağlamaya devam ediyor. Eser Yenenler ve Burak Özçivit de o ünlülerden...

Milliyet'in haberine göre, son olarak Bengü’nün trafik kazasıyla gündeme gelen “ölüm kilidi” pek çok ünlünün vazgeçemediği kötü alışkanlıklarının başında geliyor.

Emniyet kemeri takmak istemeyenler, ikaz sireninin ötmemesi için kemeri koltuklarının arkasından geçirip kilitlemeyi tercih ediyor. Önceki gece kameralara takılan iki ünlü ismin de yaşanan onca kazaya rağmen “ölüm kilidi”nden vazgeçmediği görüldü.



BKM Mutfak programıyla ünlenen, son dönemde de Star TV’de sunduğu “Eyvah Düşüyorum” isimli yarışmayla kariyerindeki yükselişini sürdüren ünlü oyuncu Eser Yenenler, önceki gece “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde rol alan sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile Bebek’te iş görüşmesi yaptı.

Gece yarısına doğru Abdullah ile görüşme yaptıkları evden çıkan Yenenler, “Yanlış anlaşılmasın iş görüşmesi yaptık. Çok sürpriz projeler olacak” dedi. Yenenler ardından otomobilinin direksiyonuna geçti. Yenenler’in emniyet kemerini ölüm kilidi şeklinde koltuğunun arkasına bağladığı görüldü. Yenenler’in aksine yurtdışında büyüyen sevgilisi Farah Zeynep Abdullah’ın ön koltuğa geçer geçmez kemerini takması dikkat çekti.

Geçen gece görüntülenen Burak Özçivit’in de aynı şekilde şoförünün kullandığı aracında kemerini koltuğunun arkasına bağladığı gözden kaçmadı.