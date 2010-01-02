Ölüm kapısının zilini çaldı

T24- Esenler’de, evlerinin ziline basan aynı mahalleden madde bağımlısı beş gençle tartışan 18 yaşındaki Oğuzhan Kuzu, bıçaklanarak öldürüldü.

Kuzu’nun alt komşusu Raziye Özkan, “Semih, Oğuzhan’ı iki kez bıçakladı. Oğuzhan’ın ayağından çıkan terlikle Semih’in eline vurdum. Bıçak yere düştü. Semih bıçağı yerden alıp Oğuzhan’ın kalbine vurdu” dedi.

Oğuzhan Kuzu Ahmet Kuzu’nun tek çocuğuydu. Arkadaşlarına göre sakin bir yapısı vardı. Bir dönem body building çalıştı. Öldürüldüğü gün, yılbaşına birlikte girdiği en yakın arkadaşı Sezer Birol’la kick-box kursuna yazılacaktı.

17 yaşındaki Ordulu Semih A., Oğuzhan Kuzu’nun evlerinin bir üst sokağında oturuyordu. İddialara göre, uyuşturucu kullanıp arkadaşlarıyla sık sık kavga çıkartıyordu. Mahalleden komşusu Erdal Kırtay’a göre, Semih’in durumuna çok üzülen marangoz babası, kötü arkadaşlıklarından kurtarmak için adres bile değiştirmişti.

Zile bastı, kavga çıktı

Tanışıklıkları mahallede birkaç kez karşılaşmaktan öteye gitmeyen Semih A. ile Oğuzhan Kuzu’nun yolları önceki gün saat 18.00 sıralarında kesişti. İddialara göre, yanında dört arkadaşı bulunan Semih A., Kemer Mezarlığı’nda uyuşturucu kullanmış ve tüm zillere basmıştı. Oğuzhan’ı ölüme götüren kavga ondan sonra çıkmıştı.

İtiraf etti, tutuklandı

Uyuşturucu kullanmaktan emniyette kaydı bulunduğu belirlenen Semih A.’yla birlikte olaya karıştıkları gerekçesiyle Mehmet Acat (18), K.K (16), M.T (17) ve S.A (16) da gözaltına alındı. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından 5 kişi Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. S.A. savcılık ifadesinde “Apartmanın kapısında oturuyorduk. Çocuklar zile basmış. Binadakiler de zile bizim bastığımızı zannetti. İlk önce tartıştık. Sonra aşağıya gelip saldırdılar. Cebimde çakı vardı. Kendimi korumak için çıkarıp sapladım” dedi. Savcı, benzer ifadeler veren dört kişiyi serbest bıraktı. Semih A. ise sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Seneye beraber askere gidecektik

OĞUZHAN Kuzu ile yılbaşına birlikte giren Sezer Birol şunları söyledi: “Yılbaşına arkadaşlarımızla birlikte girdik. Oğuzhan, ‘19 yaşında olduk. Seneye askere gideceğiz’ diyordu. Olayın olduğu gün ben çalıştım. Saat 19.30 gibi beraber kick-box kursuna yazılmaya gidecektik. Eve geldiğimde olanları öğrendim. Oğuzhan’ı öldüren Semih’in daha önce de mahallede kavgaları olmuş. Biz onları hiç tanımıyoruz.”