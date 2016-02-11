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Dünya
Deutsche Welle

Ölüm kampının eski çalışanı hakim karşısında

İkinci Dünya Savaşı'ndan 70 yıl sonra hakim karşısında. Auschwitz'teki ölüm kampının eski koruması 94 yaşında bugün hakim karşısına çıkıyor.

11 Şubat 2016 11:47


Nazi döneminde Auschwitz toplama ve imha kampında SS koruması olarak görev yapan Reinhold H. bugün Almanya'nın Detmold kentinde hakim karşısına çıkıyor.

94 yaşında olan sanık, yaklaşık 170 bin cinayete yardım etmekle suçlanıyor. Auschwitz'te bir SS mensubu olarak 1943 - 1944 yılları arasında bulunan sanık toplama kampında görev yaptığını, ancak cinayetlere katılmadığını söylüyor.

Savcılık, sanığı "Macaristan Harekatı" olarak adlandırılan uygulamada insanların kitlesel olarak öldürülmesi ve toplama kamplarından "ayıklanması" işlemine yardım etmekle suçluyor. İddianamede, Reinhold H.'nın kampta tren makinisti olarak çalıştığı belirtiliyor.

Detmold'da iddianamenin okunacağı ve ilk tanığın dinleneceği duruşmayı çok sayıda gazetecinin izlemesi bekleniyor. Davanın mayıs sonunda, 12'nci duruşmasında karara bağlanması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya SavaşıAuschwitzReinholdAlmanya DetmoldHarekatı34;Deutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/NH

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