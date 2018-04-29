T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ölüm kalım mücadelesini kaybeden dev pitonu köylüler yedi

Endonezya'da bir köyün bekçisiyle girdiği ölüm kalım mücadelesini kaybeden yaklaşık 8 metre uzunluğundaki dev piton yılanını köylüler yedi. Bekçinin yılan nedeniyle yoldan geçmeye korkan köylüler için yılanı yakalamaya çalıştığı belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Endonezya'da bir köyün bekçisiyle girdiği ölüm kalım mücadelesini kaybeden bir dev piton yılanını köylüler yedi.

Köy bekçisi Robert Nababan Sumatra Adası'ndaki Batang Gansal bölgesinde bulunan bir palm yağı plantasyonunda dev bir pitonla karşılaştı.

Nababan 7,8 metre boyundaki pitonu yakalamaya çalıştı.

Daha sonra yılan bekçiye saldırdı ve yılan ve Nababan bazı köylülerin yardımıyla dev pitonu öldürmeyi başardı.

Nababan ise mücadelede ağır yaralansa da, hayatta kalmayı başardı.

Ancak dev piton Nababan kadar şanslı değildi. Pitonu önce göstermek için köyde asıldı daha sonra parçalandı, kızartıldı ve yendi.

Nababan Detik gazetesine yaptığı açıklamada "Yakalamaya çalıştım ve elimi ısırdı ama daha sonra onu yıkmayı başardım" dedi.

37 yaşındaki bekçi dev pitonu neden yakalamaya çalıştığını tam olarak söylemedi. Ancak bazı köylülerin yılan nedeniyle yoldan geçmeye korktuğu belirtildi.

Polis, AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada yılanın bekçinin sol koluna dişlerini geçirdiğini ve neredeyse koparttığını belirtti.

Yerel yönetim yetkilisi Elinaryon, Nababan'ın kolunun kesilebileceğini belirtti.

Elinaryon bölgede pitonların sık sık görüldüğünü söyledi ve "Palmiye yağı plantasyonlarında genelde çok fare olur ve buralarda avlanırlar." dedi.

Yetkili, yılanın yenmesine de şaşırmadığını söyledi ve "Arkadaşlarımdan gerçekten lezzetli olduğunu duydum. 7 metrelik bir yılan bu. Çok fazla et demek bu. Ayrıca bazı insanlar kanının tedavi edici özellikleri olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EndonezyaBekçininRobert Nababan Sumatra Adası Batang GansalNababanPitonuDetikAncakAFP Haber AjansınaElinaryon NababanYetkiliAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24