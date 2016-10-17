Ölüm haberini 'güzel'den veren Hürriyet'e tepki: Attığınız başlığa bak, edep ya hu!

Canik Belediyespor Başantrenörü Mehmet Can Öztürk'ün vefatını "Akdeniz güzelini yasa boğan ölüm" diye servis eden Hürriyet'e kulüpten tepki geldi.

Aort damarının yırtılması nedeniyle hayata gözlerini yuman Canik Belediyespor Başantrenörü Mehmet Can Öztürk'ün vefat haberini takımın oyuncusu Antonija Sandrić'ten görüp "Akdeniz güzelini yasa boğan ölüm" şeklinde paylaşan 1 milyon takipçili Hürriyet Spor Twitter hesabı, Canik Belediyespor'dan tepki aldı.

Hürriyet Spor'un ekran görüntüsünü alan kulüp, gazeteye "Türk basketbolunun çok değerli bir antrenörü vefat ediyor sizin attığınız başlığa bak. Edep ya hu!" şeklinde seslendi.