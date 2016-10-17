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Spor

Ölüm haberini 'güzel'den veren Hürriyet'e tepki: Attığınız başlığa bak, edep ya hu!

Mehmet Can Öztürk'ün ölümünü "Akdeniz güzelini yasa boğan ölüm" şeklinde veren Hürriyet Gazetesi internet sitesine çok sayıda tepki geldi

18 Ekim 2016 13:33

Canik Belediyespor Başantrenörü Mehmet Can Öztürk'ün vefatını "Akdeniz güzelini yasa boğan ölüm" diye servis eden Hürriyet'e kulüpten tepki geldi.

Aort damarının yırtılması nedeniyle hayata gözlerini yuman Canik Belediyespor Başantrenörü Mehmet Can Öztürk'ün vefat haberini takımın oyuncusu Antonija Sandrić'ten görüp "Akdeniz güzelini yasa boğan ölüm" şeklinde paylaşan 1 milyon takipçili Hürriyet Spor Twitter hesabı, Canik Belediyespor'dan tepki aldı.

Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde haber bu şekilde servis edildi

Hürriyet Spor'un ekran görüntüsünü alan kulüp, gazeteye "Türk basketbolunun çok değerli bir antrenörü vefat ediyor sizin attığınız başlığa bak. Edep ya hu!" şeklinde seslendi.

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Mehmet Can ÖztürkCanik BelediyesporHürriyet
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