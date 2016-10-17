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Spor

Hocalarını kaybeden oyuncular gözyaşlarını tutamadılar

Mehmet Can Öztürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından antrenman yarıda kesildi

17 Ekim 2016 18:51

Canik Belediyesporlu basketbolcular, başantrenör Mehmet Can Öztürk'ün vefat haberini Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında aldı. Devre arasında gelen acı haberle iki takımın basketbolcuları gözyaşlarına boğulurken, mücadele yarıda bırakıldı.

Canik Belediyespor’un 9 Ekim Pazar günü Doğuş Hastanesi’ne karşı oynadığı maçta rahatsızlanan Öztürk acilen hastaneye kaldırılmıştı.

43 yaşındaki tecrübeli antrenörün anjiyo sırasında aort damarında büyük bir yırtık olduğu tespit edilmiş, 15 Ekim Cumartesi günü Öztürk’ün durumu daha da ağırlaşmıştı.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Canik Belediyespor hazırlık takvimine ara vermeden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile bir hazırlık karşılaşması yaptı.

Acı haber de bu karşılaşma sırasında geldi. Abdi İpekçi Arena’da oynanan hazırlık karşılaşmanın devre arasında Mehmet Can Öztürk’ün vefat haberiyle her iki takımın sporcuları da gözyaşlarına boğuldu.

Haberin ardından büyük üzüntü yaşayan sporcular karşılaşmaya devam edemedi ve mücadele yarıda kaldı.

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