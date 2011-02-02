Ölüm haberi sanat ve şov dünyasını sarstı

T24- Defne Joy Foster’ın ölüm haberi sanat dünyasını ve Yok Böyle Dans programındaki arkadaşlarını sarstı. Genç oyuncu ve sunucunun ölümüne inanamayan yakınları “Her ölüm erken ölümdür ama onun ki çok erken oldu” dedi.

Ölümünün ardından twitter mesajları

Nilgün Belgün (oyuncu): Sabah bu haberle uyandırdı arkadaşlar. Kendimi toparlayamıyorum. Çok erken bir ölüm. Herkesin arkasından iyi denir ama gerçekten gördüğüm en iyi kalpli insanlardan biri. Gerçekten öyleydi. Öyleydi demek de çok acı geliyor ama çok deli dolu, çok sahici ve çok iyi kalpli bir kızdı. Çok çok üzgünüm.

Ekranda gördüğümüz Defne Joy Foster’la, sizin tanıdığınız Foster arasında fark var mıydı?

Aralarında çok fark vardı. O bir format gereğiydi, o bir sahne şovuydu ama gerçek Defne o değildi. Çok iyi kalpli, çok düşünceli, çok saygılı bir kızdı. Birebir beraber çalıştık, aynı stüdyodaydık. İlk önce ben de uzaktan tanıdığım için bilemedim nasıl biri olduğunu ama sonra tanıyınca kızım gibi çok sevdim. Çünkü kendi içinde çok saygılıydı. Maalesef sözün bittiği yer.

Tan Sağtürk (Dansçı): Arabamda giderken radyodan duydum, inanmak da pek istemiyorum. Şok yaşıyoruz. Çok önemli değerli bir insandı. Hep iyi şeylerle hafızamızda yer edecek.

Yarışmada çok istekliydi. Hırsların dinginleştiği ve kavganın gürültünün olmadığı, dans gibi önemli bir şeyin ön plana çıktığı bir yarışmaydı. Defne de onların arasında çok özel bir yerdeydi. Geçen hafta elendiği zaman çok üzüldük.

İnci Türkay (oyuncu): Herkesin onu tanıdığı çoşkulu, şeker kız mimajı var, hep hiperaktif halleriyle biliniyor ama Defne aslında içinde çok duygusal bir insandı. Beraber çalıştık, sette sabahladık. Çok büyük tesadüf ki dün Nişantaşı'nda karşılaştık. Sarıldık, "Mesaj atmadın bak elendim" dedi. Çok mutluydu. Defne'nin karamsar, mutsuz olduğu zamanları da bilirim ama çok mutluydu. Hatta bana bir sır verdi artık açıklayabilirim. "Survivor'a katılacağım. Acun Ilıcalı Survivor'ı yeniden yapacak. Can'ı (oğlumu) da alacağım Survivor'a gideceğim." dedi. Çok güldük, bugünlerde inanılmaz mutluydu. Defne meşhurdu ama bu yarışmayla çok popüler oldu. Çok planları hayalleri vardı. Onu hep neşeli, mutlu hatırlayalım.