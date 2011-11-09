Ölüm elinden daha sıkı tuttu





T24- Türk Yüzbaşı Murat Özkılıç, özel eğitim için gittiği ABD’de, ülkenin en işlek otoyolunda ailesi ile trafik kazası geçirdi. Yolun ortasında kalan araçtan önce 3 yaşındaki oğlunu çıkaran Yüzbaşı Özkılıç, eşini kurtarmak için tekrar aracına koştu. Ancak elini tuttuğu anda başka bir araç çarpınca, öğretmen eşi Semra can verdi.









Hürriyet'in haberine göre, yaklaşık 2 yıl Tunceli’de görev yapan Aksaraylı Kara Yüzbaşı Murat Özkılıç (33) ve öğretmen eşi Semra Özkılıç (33), tayinleri Ankara’ya çıktıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlendirmesiyle ABD’ye gitti. Yüzbaşı Özkılıç, Georgia eyaletindeki Fort Gordon askeri üssünde, diğer Türk subaylar ile 6 aylık eğitimine başladı.





Bir ay sonra dönüyordu





Görev süresinin bitmesine bir ay kala Yüzbaşı Özkılıç, eşi ve 3 yaşındaki oğulları ile birlikte seyahate çıktı. Virginia eyaletinin Richmond şehri yakınlarındaki, ABD’nin en işlek otoyolu olan 95 nolu otoyol üzerinde, 1 Kasım Salı günü sabaha karşı 05.00 sularında seyrederken, Yüzbaşı Özkılıç bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan araç, orta şeritte durdu. Arkadan hızla gelen diğer araçları farkeden Özkılıç, uyarı flaşörlerini yaktıktan sonra, o sırada uyumakta olan eşini uyandırıp, “Hemen çık arabadan, yol ortasında kaldık” diye bağırdı.





Ayak parmakları koptu





Ardından hızla arka koltuktaki oğlunu araçtan çıkarıp yol kenarına taşıyan Yüzbaşı Özkılıç, eşini de kurtarmak için tekrar yol ortasındaki aracına koştu.

Gelen iki aracın şans eseri kurtulan Yüzbaşı Özkılıç, ön kapıyı açıp çıkarmak için eşinin elini tuttuğu anda, hızla gelen bir başka araç, Semra öğretmenin bulunduğu araca çarptı. Semra Özkılıç kaza yerinde can verirken, çarpma anında eşinin elinden tutan Yüzbaşı Özkılıç da araçla sürüklendi. Ayak parmakları kopan Özkılıç ve ilk çarpma anında hafif yaralanan 3 yaşındaki oğlu Görkem, Virginia Hospital Center’da tedavi altına alındılar.

