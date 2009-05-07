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Yaşam

Ölüm bile ayıramadı

Gaziantep'te aynı gün evlenen ve eşleri 3 aylık hamile olan iki arkadaş, balık tutmak için gittikleri Fırat Nehri'nde boğuldu.

07 Mayıs 2009 03:00

Gaziantep'in Araban ilçesinde, balık tutmak için Fırat Nehri'ne giden iki arkadaş, nehre ağ atarken biri suya düştü, diğeri ise düşen genci kurtarmak isterken boğuldu. Ölen iki arkadaşın, aynı gün evlendiği ve eşlerinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Elif Beldesi'nde oturan 22 yaşındaki Yusuf Kanoğulları, kardeşi 15 yaşındaki Rıdvan ve arkadaşları 23 yaşındaki Adem Kırmızoğlan, saat 11.00 sıralarında balık tutmak için beldenin 3 kilometre uzağındaki Fırat Nehri'ne gitti. Nehre ağ atmaya çalışan Rıdvan Kanoğulları, ayağı kayınca suya düştü. Bunun üzerine gencin ağabeyi Yusuf Kanoğulları ile arkadaşı Adem Kırmızıoğlan, Rıdvan'ı kurtarmak için suya atladı. Rıdvan Kanoğulları, ağabeyi ve arkadaşı tarafından kurtarılarak sudan çıkartılırken, Yusuf Kanoğulları ile Adem Kırmızıoğlan ise kısa bir süre içerisinde nehirde kayboldu. Bunun üzerine Rıdvan Kanoğulları, jandarma ve sivil savunma ekiplerine haber verdi.

Nehirden cansız bedenleri çıkarıldı

Olay yerine gelen jandarma ve Gaziantep Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren arama sonunda, iki arkadaşın cesedine ulaşıldı. Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Beldede komşu olan ve inşaat işçiliği yapan Adem Kırmızıoğlan ile Yusuf Kanoğulları'nın, 5 ay önce aynı gün düğün yaparak, dünya evine girdiği öğrenildi. Çok iyi anlaşan yakın arkadaş olan Kırmızıoğlan'ın eşi 21 yaşındaki Seher ile Kanoğulları'nın eşi 20 yaşındaki Münire'nin 3 aylık hamile olduklarığu bildirildi. Eşlerinin ölüm haberini alan Seher Kırmızıoğlan ile Münire Kanoğulları, sinir krizleri geçirdi. (DHA)



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