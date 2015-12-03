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'Oluk oluk kan akacak' diyen Sedat Peker'den, Bayırbucak Türkmenlerine 'teknolojik yardım'

Peker'in sosyal medya hesabında Türkmenlere yapılan yardımların bir kısmının fotoğrafları paylaşıldı

03 Aralık 2015 19:16

Rize'de yaptığı mitingde "Oluk oluk kan akacak" diyen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Ergenekon sanığı Sedat Peker, Suriye'de Bayırbucak Türkmenlerine içinde drone ve telsizlerin bulunduğu yardım TIR'ı gönderdiğini açıkladı.

Seçimler öncesi AKP ve Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Peker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Reisimiz Sayın Sedat Peker'den Bayırbucak Türkmenleri'ne teknolojik destek ekipmanlarının bir kısmının fotoğrafları. Güvenlik sebebiyle nakliye araçlarının fotoğrafları paylaşılmamıştır" dendi.

Rusya’nın hava operasyonlarının hedefi olan Bayırbucak’a daha önce de TIR’larla ‘yardım’ gönderen Peker’in ‘teknolojik destek’ diye ifade ettiği yardım paketinde, drone’ olarak bilinen insansız hava araçları, telsiz, dizüstü bilgisayar yer alıyor.

 

 

 

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