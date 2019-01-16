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Ölüdeniz'de sahile vuran dev dalgalar kulübeleri yıktı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu

16 Ocak 2019 22:09

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Ölüdeniz Belcekız Plajı\'nda 5 metrelik dalgalar sahildeki 2 kulübeyi yıktı. 
Fethiye\'nin Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Plajı\'nda saatteki hızı yer yer 25 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya çarparak, yükselen dalgaların boyu, 5 metreyi buldu. Dalgalar nedeniyle sahildeki kış sezonunda olunması nedeniyle boş duran ve yaz aylarında su sporları mazmeleri kiralanması için kullandığı öğrenilen 2 kulübe yıkıldı. Dalgalar, sahil kenarında bulunan parkelere de zarar verirken, deniz suyu zaman zaman sahili de aşarak, işletmelerin bulunduğu sokağa kadar ulaştı. 
Kimileri Ölüdeniz\'deki dev dalgaları fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitelerine paylaşırken, kimileri ise yüksek noktalara çıkarak bu doğa olayını izlemeyi tercih etti.

FOTOĞRAF
 

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