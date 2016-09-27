Ölüdeniz’de 1000 metreden kontrolsüz düşen pilotu ağaçlar kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz'de eğitim uçuşu için atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, özel bir hareket denerken kontrolünü yitirdiği paraşütüyle 1000 metreden düşmeye başladı. Şanslı pilotu kayalıklara çarpmaktan son anda açılan yedek paraşütü ve 5 metre boyundaki 2 çam ağacı kurtardı.

DHA’da yer alan habere göre, Kayseri’nden arkadaşlarıyla birlikte Ölüdeniz’e gelen yamaç paraşütü pilotu Ahmet Başmısırlı, bu sabah 1965 rakımlı Babadağ’ın zirvesine çıktı. Babadağ’dan ilk kez uçacak olan Başmısırlı, yeni aldığı paraşütüyle 1800 metre pistinden tek başına atlayış yaptı.

Ölüdeniz’in üzerine gelen Başmısırlı, yaklaşık 1000 metre yükseklikte spiral (hızlı dönüş) hareketi denemeye başladı.

Kayalıklara çakılmaktan 1 metreyle kurtuldu

Tecrübesizliği nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybeden Başmısırlı, 360 derecelik dönüşler yaparak hızla düşüşe geçti. Yere 300 metre kala yedek paraşütünü açan Başmısırlı, Dünyaca ünlü Kumburnu Plajı’nın karşı yakasında yer alan çam ağaçlarıyla kaplı Atatürk Burnu’na düştü.

Paraşütü 5 metre yüksekliğinde 2 ağaca dolanarak havada asılı kalan Başmısırlı, kayalık zemine çakılmaktan 1 metreyle kurtuldu.

Başmısırlı’nın düştüğünü gören arkadaşlarının yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ulaştı. Neyse ki pilotun paraşütten kendi imkanlarıyla kurtulduğu ve kazayı tek bir yara dahi almadan atlattığı anlaşıldı.

Paraşütünü kurtarmaya çalıştı

Ağaçta asılı kalan yaklaşık 5000 lira değerindeki paraşütünü kurtarmak için bir süre çabalayan Başmısırlı, daha sonra UMKE’nin çağrısı üzerine paraşütü ağaçta asılı halde bırakıp bölgeden ayrılmaya karar verdi.

“Ağaç hayatımı kurtardı”

Tecrübesizliğinin kazaya neden olduğunu kabul eden pilot, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "1000 metre yükseklikte hızlı dönüş hareketi denemeye başladım. Daha sonra yaptığım frenlemeler işe yaramadı ve dönerek düşüşe geçtim. Güçlükle yedek paraşütümü açabildim. Daha sonra kontrolsüz olarak buraya düştüm. Paraşütüm ağaca takıldı ve hiç yara almadım. Ağaç hayatımı kurtardı” dedi.UMKE ekipleriyle birlikte bölgeye gelen Türk Hava Kurumu Babadağ Uçuş Kontrol heyeti Başkanı Arif Buhara ise yaşananların ardından şu uyarıları yaptı:

"Yeni manevralar çalışılırken, uzman hocalarla çalışmaları gerekir. Bazı pilotlar bu tarz heyecanlı işler yaparken, geride kalan ailelerini hüsrana boğabiliyorlar. Takıldığı ağaçla birlikte düşüş hızını yavaşlatan yedek paraşüt de pilotun kurtulmasında büyük önem arz ediyor. Geçmişte açamayıp ölenler oldu”