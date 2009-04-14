Ölü yıkarken zehirlendiler

Van'da ölüyü yıkamak için caminin gasilhanesine giren 4 kadın, şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kadınlar tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Selimbey Mahallesi Kaptan Sokak üzerinde bulunan Ali Paşa camisine giden H.Ö, Z.K, M.Ö. ve B.P. (51), ölü yıkama esnasında şofbenden sızan gazı fark edemedi.



Ölüyü yıkarken sızan gaz, kısa sürede 4 kadının da bayılmalarına yol açtı. Baygın halde bulunan kadınlar, vatandaşlar tarafından özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Burada tedavi altına alınan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

