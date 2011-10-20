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Ölü ve yaralı sayısı daha mı fazla?

Hakkari'deki PKK saldırısının ardından yaralı kurtulan bir askerin annesi, Kanal 7'de İkbal Gürpınar'ın programın canlı bağlanarak, oğluyla yaptığı gör&u

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari'deki PKK saldırısından yaralı kurtulan bir askerin annesi, Kanal 7'de İkbal Gürpınar'ın programın canlı bağlanarak, oğluyla yaptığı görüşmeyi anlattı. Yaralı askerin annesi, "Oğlum 50-60 yaralı olduğunu söyledi. Haberlerde 20-30 diyorlar ama daha çok kişi varmış" dedi.


Kanal 7 televizyonuna telefonla katılarak, kendisini çatışmadan sağ kurtulan bir askerin annesi olarak tanıtan bir kadının ifadeleri ise asker kayıplarının ve yaralılarının çok fazla olduğu bilgisini doğrular nitelikte.


Söz konusu kanalda İkbal Gürpınar’ın programına telefonla katılan bir anne Çukurca’daki çatışmadan sağ kurtulan asker oğlunu sabah saat 10.30’da aradığını belirterek, oğlunun çatışmaya ilişkin kendisine bilgi verdiğini söyledi. Televizyonu İstanbul’dan arayan ve ismini vermek istemeyen asker annesi, telefon görüşmesinde oğlunun söylediklerini şöyle anlattı:


“Aradığımda oğlumun iyi olduğunu öğrendik. Oğlum 50-60 yaralı olduğunu söyledi. Haberlerde 20-30 diyorlar ama daha çok kişi varmış. İyi olduğunu söyledi. 'Çok zahiyatımız var ama ben iyiyim' dedi. Morali çok bozuktu. Allah bütün analara yardım etsin."


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