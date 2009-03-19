Ölü ve bebeklere inek yardımı

Diyarbakır'ın Köprübaşı ve Esenbağ köylerine Valilik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın gönderdiği 'inek yardımı' listeleri şaşkınlık yarattı. Çünkü listede, vefat eden ve bebek yaştaki isimler de bulunuyor.





DHA'nın haberine göre, köydeki okul müdürlerine gönderilen listede, 5 kez dilekçe ile yazılı yardım talebinde bulunanlara cevap verilmezken, hayatta olmayanlar ve 1 yaşındaki bebeklerin 'İnek yardımı' listesine alındığı ortaya çıktı. Köylüler, valiliğin bu uygulamasına sert tepki gösterip, "Şimdiye kadar bunlar niye yoktu? Seçim öncesi apar topar liste hazırlanırsa tabi ki ölüler ve bebeklerin isimleri listeye yazılır" dedi.



Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma e Dayanışma Vakfı, Silvan İlçesi karayolu üzerindeki Köprübaşı ve Esenbağ köylerine yapılacak yardımlara ilişkin hazırlanan mektupları köylülere ulaştırılmak üzere köylerin okulları müdürleri gönderildi. Okul müdürü tarafından gönderilen listede adı bulunan ve yardım alacak olan kişiler tek tek muhtar aracılığıyla okula çağrılarak valiliğin mektubu kendilerine tebliğ edildi. Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun imzasını taşıyan ve yoksul ailelere Nisan ayında süt sığırcılığını geliştirmek için 0 faizle 4 yıl geri ödemeli kredi 15 bin lira kredi verileceği, bu krediden yararlanmak isteyen ailelerin mektup ekinde gönderilen formu doldurmaları gerektiği, bu uygulamadan 2 bin ailenin yararlandırılacağı bildirildi.



Valilik, sığır kampanyasının yanı sıra kömür ve beyaz eşya yardımıyla ilgili de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca hazırlanan isim listesini köy okulu müdürlerine gönderdi. Ancak gelen bu liste köylülerle muhtarları karşı karşıya getirdi. Daha önce defalarca yazılı müracaatı olanların listeye alınmadığı, ancak köyde hayatını kaybeden yaşlılar ile 1 yaşındaki bebekler bu isim listesine alındı.



2,5 yaşındaki Mevlüt listede



Esenbağ Köyü muhtarı Hacı Ekin konuyla ilgili açıklama yapmazken, inek kampanyasından yararlandırılan ve listede adı bulunan 2,5 yaşındaki Mevlüt Darı'nın babası şaşkın olduğunu söyledi. Baba Mehmet ve anne Güler Darı, "Oğlumuz Mevlüt'ün adına valilikten gelen mektubu aldığımızda şok olduk. Bu çocuk nasıl gidip imza verecek, nasıl bu kredi imkânından yararlanacak. Demek ki bu listeler rastgele programsızca hazırlanıyor" dedi. 3 yaşındaki Aysun Kılıç'a da sosyal yardımlaşmadan yardım mektubu gittiği ortaya çıktı.



Köprübaşı köylülerinden olan 7 çocuk babası Hacı Harman, 5 kez yazılı dilekçe ile müracaatta bulunduğunu, bu dilekçeler için 25 lira para harcadığını belirterek, "Bu nasıl yardım kampanyası halen anlamış değiliz. Ben muhtaç bir insanım. 7 çocuğum var ve 5 kez yazılı müracaatıma rağmen yardım kampanyasına alınmadım, ne kömür, ne de beyaz eşya verdiler" dedi. Köylülerden 60 yaşındaki Hasan Maral'da, bu kampanyayla ilgili 2 yıl önce hayatını kaybeden 85 yaşındaki annesi Naile Maral'ın adına yardım mektubu evine ulaştığını söyledi. Ölülerden birinin de Nazmi Cengiz olduğu ortaya çıktı.



Köyün kahvehanesinde çaycılık yapan yeşil kartlı Mustafa Kurtboğdu ise resmi müracaatı bulunduğunu, 932 No'lu yardım sayı numarasındaki şahsın kendisi olduğunu belirterek, "Bana da hiçbir cevap verilmedi. Halen bu listelerin kim tarafından nasıl ve ne amaçlı hazırlandığını bilmiyoruz. Muhtarda şaşırıp kalmış. Köyde hiçbir resmi başvurusu olmayan ve dönümlerce arazileri olanlara her türlü yardım ve destek verilirken, başvuru yapan asıl hak sahipleri ise geri çevriliyor. Şimdi bu da yetmezmiş gibi ölü ve bebeklere yardım mektupları gidiyor. Biz köy olarak Diyarbakır'ın Suriçi ilçesine bağlıyız. Eğer oy için bütün bunlar yapılıyorsa biz onları seçimde sandığa gömeceğiz" diye tepki gösterdiler.

