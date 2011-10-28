-Ölü sayısı 570, yaralı sayısı 2 bin 555 ANKARA (A.A)- 28.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde bugün saat 09.30 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 570, yaralananların sayısının 2 bin 555 olduğunu, 187 vatandaşın da enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bildirdi. AFAD'ın depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başbakanlıkça Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Hayırsever milletimizin talepleri doğrultusunda Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 17 milyon TL nakdi yardım toplanmıştır. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 33 Türk Hava Yolları, 31 askeri ve 16 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 78 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkıyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerın üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Ayrıca, Batman ilinde bulunan 260 adet konteynerın bakım ve onarımı için Başkanlığımızca Batman Valiliği'ne 600 bin TL ödenek gönderilmiştir. Konteynerler kullanıma hazır getirildikten sonra bölgeye gönderilecektir. Toplam 4.136 arama-kurtarma, 904 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 4 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 86 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 34.520 çadır, 54 toplu barınma çadırı, 67 genel maksat çadırı, 60 prefabrik ev, 2.200 Mevlana evi, 135.822 battaniye, 1.179 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3.051 mutfak seti, 6.798 katalitik soba, 5.609 uyku tulumu, 1.000 kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir.'' -Yurt dışından gelen yardımlar- Açıklamada, havayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için Erzurum'un lojistik merkez olarak belirlendiği kaydedilirken, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliğinin görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, yurt dışından gelen yardımlar konusunda bilgi verilirken, şunlar kaydedildi: ''Uluslararası yardımlar kapsamında ülkemize; Azerbaycan 140 kişilik arama-kurtarma ekibi, 1.250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5.000 battaniye, 40 adet mutfak malzemesi, Fransa 490 çadır, BM OCHA 400 çadır, Rusya 284 çadır, Kazakistan 60 çadır, 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba, Ukrayna 4 adet genel maksat çadırı, Mısır 300 çadır, Bulgaristan 200 çadır, 800 battaniye, 133 soba ve İsrail 5 adet prefabrik ev göndermiştir. Karayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur. 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yapmıştır. İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine; psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Şu ana kadar Van ili merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde 10.621 bina incelenmiş olup; 5.739 hasarlı-oturulamaz bina (8.026 hane), 4.882 hasarlı-oturulabilir bina (7.660 hane) tespit edilmiştir. Ön hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 307, 3 ile 4 arasında değişen 621, 4 ile 5 arasında değişen 95 ve 5 ile 6 arasında değişen 6 olmak üzere, toplam 1139 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.''