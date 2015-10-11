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Dünya
Deutsche Welle

Guatemala'daki toprak kaymasında ölü sayısı 260'ı geçti

Guatemala'da ekim ayı başında meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 260'ı geçti.

11 Ekim 2015 21:06


Guetemala kurtarma ekipleri sözcüsünün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toprak altından 264 ceset çıkarıldı. Sözcü 40 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

Arama çalışmalarına pazartesi gününe kadar devam edileceği, pazartesi günü çalışmaların sonlandırılıp sonlandırılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Guatemala'da yoğun yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında El Cambray II köyü 1 Ekim'de yerle bir olmuş. Yaklaşık 125 ev bir çamur gölünün altında kalmıştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yerel yetkililerden heyelan tehlikesi nedeniyle birçok kez köyün boşaltılmasının talep edildiği belirtiliyor. Son olarak geçen kasımda söz konusu talebin yinelendiği belirtiliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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