T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ölü sanılan bebek yakılacakken 'canlandı'

Bebek, 15 saat boyunca morgta bekletildi

09 Şubat 2016 19:30

Çin’de ölü olduğu sanılan ve geceyi morga geçiren bir bebeğin, yakılmak için getirildiği krematoryumda canlı olduğu fark edildi.

Sputnik’in yerel medya kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pan'an kentindeki bir krematoryumun çalışanlarının cuma akşamı yakmaya hazırlandıkları bebek, birdenbire inlemeye başladı.

Çalışanların haber vermesi üzerine krematoryuma gelen baba, oğlunu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, bebeğin bakım altında olduğunu ancak kesin konuşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Öldüğü zannedilerek morga kaldırılan bebek, prematüre doğdu. 23 gün kuvözde bakılan bebek, Çin yeni yılını evinde geçirmesi için ailesi tarafından hastaneden çıkarıldı, ancak durumu birkaç gün içinde ağırlaştı.

Doktorların bir gün önce ölü ilan ettiği bebek, sıcaklığın —12 santigrat derece olduğu morgda 15 saat bekletilmesinin ardından krematoryuma yollandı. Doktorlar, bebeğin babasının ‘cesedi' iki kalın battaniyeyle sarmasının, morgdan kurtulmasında etkili olduğunu düşünüyor.

 

 

ETİKETLER

bebekölükrematoryumbedenyakmacenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24