Ölü penguenler sahile vurdu

T24- Bilimciler Brezilya'da sahile vuran yüzlerce pengueninin ölüm nedeninin tam olarak bilinmediğini, yapılan otopsilerde kuşların midelerinin hemen hemen boş olduğunun görüldüğünü belirtti.



Sao Paulo eyaletindeki Peruibe, Praia Grande ve Itanhaem plajlarına son 10 gün içerisinde yaklaşık 500 ölü penguen vurdu. Penguenlerin büyük bölümünün, Arjantin, Şili ve Falkland Adaları'ndan, sıcak sularda yiyecek bulmak için kuzeye göç eden Megellan penguenleri olduğu belirtildi.



Bilimciler bu olaya kuvvetli akıntıların mı, suların ısısının mı, insan faaliyetlerinin mi yol açtığını araştırıyor.