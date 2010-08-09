Ölü omurilik sinirleri canlandı!

T24 - Amerikalı araştırmacılar farelerde omurilik zedelenmesi ardından ihtiyari hareketleri kontrol eden sinirleri önemli ölçüde yeniden canlandırma konusunda başarı elde etti.



Farelerin omurilik sinirlerindeki hücreler yenilenebiliyor! Nature Neuroscience dergisinde yer alan habere göre, fareler üzerinde yapılan araştırmada, hücre büyümesini sağlayan enzimler verilerek omurilikteki sinirler canlandırıldı.



Bu teknik, görme yetisinin yeniden kazandırılabilmesi için göz sinirlerini onarmada yürütülen çalışmanın bir benzeri.



İngiliz uzmanlar, fareler üzerindeki deneylerden sonra sırada insanlara uygun bir tedavi yöntemi geliştirilmenin bulunduğunu belirtiyorlar.



İnsan vücudu, doğuşta yeni sinir hücreleri yaratabiliyor ama bu yaşla birlikte ortadan kalkıyor. Dolayısıyla, bir hastalık ya da kazadan sonra, 'axon' adıyla bilinen omurilik hücreleri yeniden canlandırılamıyor.



Bu son çalışmada, araştırmacılar genç memelilerde hücrelerin yeniden canlanmasını teşvik eden sinyal sistemini tekrar devreye sokma yolunu denedi. Bunun için farelerdeki 'PTEN' adlı ve normalde yeni sinir hücresi oluşumunu durduran gen, devre dışı bırakıldı.



Harvard Tıp Fakültesi ve California Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibi, farelerin zedelenmiş omuriliklerinde, önemli düzeyde yeni sinir hücresi oluşumu saptadı. Şimdi, bu tekniğin omuriliğin yeniden faal hale getirilebilmesi için kullanılıp kullanılamayacağı inceleniyor.





Tedavi potansiyeli



Çalışmayı yürüten Profesör Oswald Steward "Şimdiye kadar omurilikte böylesine sağlıklı bir sinir yenilenmesi imkansızdı." dedi.



Prof.Steward, "Omurilik zedelenmeleri ardından felç ve hareket kabiliyetinin yitirilmesi durumlarında, tedavi imkansız görülüyordu. Ama elde ettiğimiz bulgular, insanlarda omurilik zedelenmeleri ardından da, sinirlerin yeniden canlandırılması yolunda tedavi potansiyelini ortaya koymakta." şeklinde konuştu.



Cambridge Üniversitesi Klinik Nöroloji Bölümü başkanı Profesör James Fawcett de, bu alanda çok yoğun bir şekilde araştırma yapıldığını ve sonuçların heyecan verici olduğunu söyledi.



Bununla birlikte Prof. Fawcett, "Bu yöntem genç farelerde sonuç veriyor ama daha yaşlı farelerde ne gibi sonuçlar alındığını, bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi ve farelere uygulanan omurilik sinirlerini canlandırma yönteminin, henüz insanlarda uygulanmaya hazır olmadığını vurguladı.





