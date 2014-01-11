'Ölü' morgda dirilince hastane personeli kaçtı

Kenya'daki intihar girişiminde bulunduktan sonra ölü ilan edilen bir kişi ertesi gün hastane morgunda uyandı. Ölü ilan edilen Paul Mutora adlı kişititremeye ve nefes almaya başlayınca morg personeli korkarak kaçtı.

Doktorlar, böcek ilacı içerek yaşamına son vermek isteyen Paul Mutora'nın Çarşamba gecesi öldüğünü açıklamıştı.

Hastanenin başhekimi Dr. Joseph Mburu, tedavi için kullandıkları ilacın nabzı yavaşlattığını, hatanın bundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Mburu, Kenya'da yayımlanan Standart gazetesine "Karışıklığa bu neden olmuş olabilir. Ama hastayı ilaçlamadan önce kurtardık" dedi.

Gazeteye göre, Mutora'nın babası ve diğer yakınları morgda "cesedi" gördükten sonra dönerek cenaze hazırlıklarına başladı.

Ancak öğleden sonra aileye Mutora'ya yaşadığı bildirildi.

Başkent Nairobi yakınlarındaki Paul Mutora Naivasha Hastanesi'nin morg personeli, Paul Mutora adlı "ölü" titremeye ve nefes almaya başlayınca korkarak kaçtı.