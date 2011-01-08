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Dünya

ÖLÜ KUŞ DEHŞETİ İTALYA'YA DA SIÇRADI ROMA (A.A)

08 Ocak 2011 22:11

-ÖLÜ KUŞ DEHŞETİ İTALYA'YA DA SIÇRADI ROMA (A.A) - 08.01.2011 - ABD, Kanada ve İsveç'in ardından İtalya'da da gökten yüzlerce ölü kuş yağdı. Ülkedeki Kuşları Koruma Derneğinin yetkilileri, kuzeydeki Faenza kasabasının sokaklarından 1 Ocaktan bu yana 700'den fazla ölü kumrunun toplandığını belirtti. Kuşların ölüm sebebinin henüz kesinleşmediğini kaydeden yetkililer, bununla birlikte kuşların çok fazla ayçekirdeği yiyerek, karaciğer ve böbreklerine zarar vermiş olabileceklerini söyledi. Kuşların soğuktan etkilenmiş olabilecekleri de belirtildi.

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